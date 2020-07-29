中疾控专家谈公共场所防护：加强清洁消毒 保持环境卫生

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“过度消毒”有危害？中疾控专家回应如何安全使用消毒剂

人民网北京7月28日电（董童）在新冠肺炎疫情常态化防控背景下，如何做好日常办公场所中环境卫生和健康的防护需要？在去影院时该采取哪些防护措施？洪涝灾害地区水陆客运和临时安置点如何防控疫情？夏天在使用空调时，又有哪些注意事项？

近期，人民网联合国家卫生健康委，共同开展“高考防疫、健康防护、环境卫生与消毒”公众健康防护教育系列宣传活动。7月28日，中国疾控中心环境所副研究员潘力军和环境所研究员王先良做客人民网，对于公众普遍关心的环境卫生和消毒问题进行了解答。

多地发生洪涝灾害 更要注意疫情防控

今年入汛以来，我国南方地区发生多轮强降雨过程，造成多地发生较重洪涝灾害。在水陆客运方面，该如何防控新冠肺炎疫情？

王先良表示：“古话说‘大灾之后有大疫’，尤其今年新冠肺炎在全球范围内大流行，我们更要注意疫情的防控。水路客运载客量较大，船舱内是相对密闭的空间，疫情防控难度不小，需要开展五方面的工作。”

“首先要制定应急预案，对工作人员进行防控知识培训，准备手套、口罩、消毒用品、测温设备等物资，提前设置应急区域；其次要加强体温监测，对所有进站员工和顾客测量体温，体温正常方可进入；第三要保证通风，在船舶行驶过程中，应使用最大通风量。气温合适时，建议船舱开窗通风；第四要加强清洁消毒，增加公用设施和公共区域的清洁消毒频次，保持环境卫生整洁，及时清运垃圾；最后要通过售票来控制乘客数量，始发、终点或途经中、高风险地区的船次，尽可能安排乘客隔位、分散就坐，并且要提醒乘客与他人保持1米的社交距离。没有必要时，要避免人群聚集等。”王先良说。

谈到集中了大量人员的集中临时安置点应如何注意环境卫生时，王先良表示：“根据安置场所和住宿条件，洪涝灾害临时安置点可分三类。第一类是学校、宾馆等，可提供较好的住宿条件；第二类是体育场馆、工厂厂房等，空间虽较大，但人相对来说也较为密集；第三类是临时搭建的帐篷和棚屋，相对集中安排在室外。在环境卫生方面，安置点的供水系统可能受损，食物安全隐患较多，正常居住条件受限，与病媒生物的接触机会增多，安置点室内人群较为密集等因素，容易引发各类传染病疫情。”

在王先良看来，有效防控疫情，安置点在环境卫生和健康防护上要采取九项措施。

他说：“一是要提前做好预案，及时储备好如口罩、手套和消毒用品等物资，入住人员要测温并登记健康状况；二是要确保饮用水安全可靠，优先使用自来水。一个安置点至少有一个供水点，并且要供应开水，距离安置点应少于100米，被安置群众要做到只喝开水、瓶装水或桶装水；三是要保证食物来源安全可靠，食物运输过程中要有防腐、防尘等措施。食品加工区要相对独立，就餐最好采用错峰供餐、分散就餐，或统一制作分装食物，安排专人送餐；四是垃圾要及时做到日产日清，不能乱丢生活垃圾和乱倒生活污水；五是厕所要有专人负责管理，保障足够数量，不要随地大小便。帐篷和棚屋类安置点应增加配备临时厕所，并做好日常卫生管理。对粪便要及时清理并进行无害化处理，避免污染周围环境；六是安置区要参照病媒控制要求，做好防蚊灭蚊、防蝇灭蝇、防鼠灭鼠；七是安置点内群众要加强室内通风，注意手卫生，正确佩戴口罩，减少不必要聚集。出现发热、腹泻等不适症状应及时就诊、自觉隔离，并积极配合疫情调查以及消杀工作；八是安置点要密切关注和排查发烧、咳嗽、腹泻、皮疹等症状的疑似病例，并及时报告；九是每个安置小区的规模不宜过大，可适当控制人口密度，必要时可以分区安置。”

影剧院做好通风消毒 控制观众人数

7月20日起，我国各地影院陆续开放。有网友表示，对这类场所的防控工作较为关心，并想咨询在去影院时该采取哪些防护措施？

潘力军表示：“影剧院是空间相对密闭、人群较密集、空气流动性较差的一类场所，易暴发聚集性疫情。在低风险地区做好各项防控措施的前提下，影剧院可以开放，但这个地区一旦由低风险地区转为中高风险地区，则建议暂停开放。”

他说：“低风险地区开放的影剧院，要做好四项工作。首先是加强管理，做好防疫物资储备、人员健康监测、加强场所通风。按照《夏季空调运行管理与使用指引（修订版）》使用管理空调通风系统，加强对场所公用设备和设施的清洁消毒，例如3D眼镜可用医用酒精和紫外线消毒；其次是强化进出人员的体温检测，体温正常者方可进入。还要通过实行预约制，控制观众人数；第三是加强手卫生，有条件时可在电梯口、咨询台等处配备手消毒剂；最后是加强工作人员个人防护，工作时要佩戴口罩，口罩弄湿或弄脏后要及时更换。”

“观众去影剧院观影时做好个人防护，例如携带消毒湿巾擦试3D眼镜；要与他人保持1米以上社交距离，采取扫码等非接触付款方式；接触公用设备和门把手后要及时加强手卫生。”潘力军还建议。

办公场所加强健康监测 保持环境卫生

对于日常办公场所中如何通过防护保持环境卫生，王先良提出：“人们在办公场所活动的时间，每个工作日一般都要有八小时以上，所以做好健康防护非常重要。办公场所相对于居家而言，会接触到更多的人。多人处在同一空间中，如果通风不够，相互之间影响较大。上班打卡处、电梯按钮、楼梯扶手、卫生间门把手等处会有多人接触，所以要做好防护，保持环境卫生。”

他指出：“要加强健康监测，对进入办公场所的人员全部进行体温监测，正常方可进入；要确保办公场所通风良好，不仅要做到开门开窗，还可利用新风系统、集中空调、分体式空调等进行通风。集中空调要将新风开到最大，回风关到最小；对电梯、卫生间、门把手等高频接触的物体表面，要加强清洁和消毒，公共区域、办公区域要保持环境整洁，及时清理垃圾；应多采用网络视频会议的方式,适当减少开会频次或缩短会议时间；养成良好习惯，打喷嚏时要注意遮挡、经常洗手，与他人近距离接触时要注意佩戴口罩。”

空调重要部位要消杀 及时处理冷凝水

目前已到夏季最为炎热之时，老百姓在使用空调时，有哪些事项要注意？对此，潘力军说：“家用空调使用不当，会对健康造成不利影响。与没有疫情时相比，现在使用空调要注意两点。”

潘力军表示：“空调开启前要进行清洗，重点清洗部位包括空调室内机的过滤网和散热器，有条件也可对室内机消毒。清洗时，要按说明书断开电源，随后用不滴水的湿布擦拭外壳的灰尘，打开盖板取下过滤网后，用自来水将滤网上的积尘冲洗干净，并晾干或用干布抹干。消毒时为避免腐蚀散热器，建议优选季铵盐类消毒剂，参照消毒剂说明书操作。消毒完成后，要装好空调并检查能否正常运行。”

潘力军还提醒大家，在空调使用过程中要注意四点：“首先，每天使用分体空调前，应先打开门窗通风20至30分钟，然后将空调调至最大风量，运行5至10分钟以上再关闭门窗；其次，当室内人员密度较高时，建议空调运行2至3小时后，开窗通风20至30分钟；再次，从节能和保护健康的角度讲，建议夏季室内温度不低于26摄氏度；最后，当空调室内机有滴水时，要知道是排水管破裂或漏水引起的。”

对于办公场所和公共场所运行的空调通风系统，潘力军表示：“空调通风系统，是保证办公场所和公共场所正常运转的重要设施。在疫情防控常态化的形势下，应重点关注两个方面。首先是在系统开启前，不仅要了解系统的类型和运行参数、检查设备是否正常，还要保持新风口洁净，清除掉新风口附近的垃圾和杂物，更要对冷却塔、冷凝水盘、空调处理机组等一些重要部位消毒。”

“其次是在运行过程中。要根据空调类型采取不同的管理措施，全空气空调通风系统，建议以最大新风量运行，尽量关小回风；要加强对冷却水的卫生监测，夏季是军团病高发季节，要特别关注冷却水中的嗜肺军团菌污染情况，及与新风口和排风口的距离；要定期对送风口等设备和部件进行清洗消毒、更换；当场所出现确诊病例时，要对空调系统和新风系统消毒，经卫生学评价后才可使用。最后，要关注空气处理机组和风机盘管表冷器等部位产生的冷凝水，可参照最新发布的《新冠肺炎疫情期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理卫生规范》，进行定期清洗消毒。”潘力军说。