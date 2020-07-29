澳大利亚新冠确诊超1.5万例 5家肉类加工厂暴发疫情

中新网7月28日电 据澳洲网报道，截至当地时间28日，澳大利亚累计新冠肺炎确诊病例15302例，死亡病例167例。其中，维多利亚州28日新增确诊384例，新南威尔士州新增确诊14例。在维州，养老院和肉类加工厂成为了疫情暴发热点。

170多名老人搬出维州养老院

据报道，澳大利亚联邦卫生部长亨特(Greg Hunt)28日下午在墨尔本宣布，澳大利亚已经进行了400万次新冠病毒检测。亨特对澳大利亚民众，特别是维州民众表示感谢，感谢他们在保持社交距离方面的努力，并强调戴口罩这样的行为挽救了生命。

28日，维州新增新冠确诊病例384例，另有6名患者死亡，分别为两名90多岁的患者，3名80多岁的患者和一名60多岁的患者。

目前，维州的现有病例中，414例为卫生工作者，769例与养老院有关。260名维州人在医院接受治疗，包括45名重症监护室患者。

由于新冠疫情暴发，已有170多名老人搬出了维州的养老院，未来几天还会有更多的转移。州长安德鲁斯28日表示：“我要再次强调的是绝大多数老人待在家里会更安全，并会得到额外的护理。”

亨特也称，维州政府28日决定削减选择性手术和提供更多医院床位，作为更好地管理养老院疫情暴发的手段，该决定得到了联邦政府的全力支持。

维州5家肉类加工厂暴发疫情

维州5家肉制品加工厂近日暴发新冠疫情。对此，州长安德鲁斯警告称，由于工作场所继续出现病例，可能关闭屠宰场等高风险行业。目前，已有6例病例与墨尔本西北部Don KR Smallgoods制造商有关，这加剧了人们对病毒可能在维州其他地方传播的担忧。

另外，截至27日，维州关闭的学校从44所增至58所，其中包括Keilor Downs College学校，该校27日被迫关闭，这是今年的第三次被迫关闭。

公立学校校长联盟近日敦促维州政府，放弃对11年级和12年级学生的面对面教学政策，重回远程学习。

另外，位于悉尼东部的一家观光游艇俱乐部在两名会员新冠病毒呈阳性后，该俱乐部已关闭进行清洁。报道称，这家观光游艇俱乐部是一年一度的悉尼霍巴特游艇赛事的举办地。