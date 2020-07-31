避免病毒传播 澳维州养老院建“探视舱”助家人团聚

中新网7月30日电 据澳洲网报道，为了避免新冠病毒的传播，澳大利亚维多利亚州“多元文化”养老院搭建了一间特殊的“探视舱”，用玻璃将集装箱分隔成两个空间，帮助养老院老人与他们的亲人，在安全的情况下见面。

据报道，在这个空间中，老人和其家人被玻璃分隔开，但里面安装了麦克风和扬声器，帮助听力受损的老人与家人交谈。空间里面还配备了轮椅和舒适的椅子，从上午10时到晚上19时开放使用。

这家养老院首席执行官莱戈(Joy Leggo)近日向媒体透露，“这个改造的集装箱允许家人进来探望老人，并在里面聊天。我们看到老人们脸上露出喜悦的表情，因为他们看到自己爱的人，这真的很让人感动。”

目前，这家养老院没有新冠确诊病例。但莱戈表示，新冠疫情使养老院面临着最具有挑战的时期。

报道称，维多利亚州政府30日发布的数据显示，该州有913例与养老院有关的病例。