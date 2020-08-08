澳大利亚疫情严峻 联邦政府再推纾困计划

澳大利亚抗疫形势最为严峻的维多利亚州，7日又新增数百例确诊病例。联邦政府再推纾困计划，帮助更多陷入困境的民众。

据当地媒体报道，维州7日新增450例，这是自5日的725例，6日的471例的稳定下降。新南威尔士州当天新增11例。

澳大利亚总理斯科特·莫里森当天通过微信公众号表示，我们必须帮助维多利亚州渡过难关，因为澳大利亚的未来取决于未来几周和几个月。

鉴于维州开始实施第四阶段限制，对维州和澳大利亚产生严重的经济影响，联邦政府当天宣布放宽“JobKeeper”津贴的资格要求，将再投入150亿澳元。

莫里森说，如果维州人因为新冠病毒检测呈阳性或与检测呈阳性的人有过密切接触而需要隔离，就不应该去上班。联邦政府宣布了一项新的疫情病假灾难补助，每两周1500澳元的补助将发放给休完病假的人。联邦政府也在竭尽所能向维州提供支持，有1600多名国防军人员在维州协助抗疫，此外还有澳大利亚医疗援助小组的医疗专家团队。

莫里森强调，保护澳大利亚人的安全一直是我们的首要任务。我们必须让澳大利亚保持强大，我们必须保证澳大利亚的安全，我们必须让澳大利亚团结在一起。我们一起经历苦难，也会一起渡过难关。(记者 陶社兰)