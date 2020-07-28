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多动症的科学诊疗与合理用药

2020年07月28日16:34 来源：人民网-人民健康网

多动症常见于学龄前和学龄期儿童，大多数人对多动症儿童的印象都是活泼好动、注意力难以集中、很难管教等，更多时候都把它当做一个形容词来使用。其实，多动症全称是“注意缺陷多动障碍（Attention deficit and hyperactivity disorder，ADHD）”，是一种注意力不集中和过度活动为特点的疾病。

多动症的病因与哪些因素相关？多动症儿童如何接受科学诊疗，可以选择的治疗方式有哪些？家庭护理有哪些注意要点呢？

2020年7月29号 10:00-11:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请四川大学华西第二医院康复科主任医师周晖；浙江大学医学院附属儿童医院药剂科主任药师方罗进行视频访谈，在线科普多动症的科学诊疗与合理用药。

专家简介

周晖，四川大学华西第二医院康复科主任医师。中华医学会儿科灾难学组委员；四川省医学会儿科专委会神经学组委员；四川省康复医学会儿科康复专业委员会委员；成都市疾病控制中心预防不良反应专家。

方罗，浙江大学医学院附属儿童医院药剂科主任药师，浙江大学医学院附属儿童医院药剂科负责人。国家卫健委儿童用药专家委员会 委员；中国药学会医院药学专委会儿科药学学组委员；浙江省医学会儿科分会药学学组组长。

多动症全称是“注意缺陷多动障碍（Attention deficit and hyperactivity disorder，ADHD）”，是一种注意力不集中和过度活动为特点的疾病。

多动症常见于学龄前和学龄期儿童，但有60%~80%患儿的症状会持续到青春期，50.9%会持续到成年期。这也就意味着随着孩子年龄的增长，多动症给孩子带来的行为、心理变化可能会影响孩子一生。正因此，多专家共同呼吁：面对ADHD要科学诊疗、合理用药。

但在这一疾病的治疗过程中，有众多家长对于ADHD的治疗方式存有疑问，如何选择治疗方式？欢迎收看本期直播。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行提问。

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二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方！

(责编：许心怡、崔元苑)


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