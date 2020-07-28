北京协和医院第六批“组团式”援藏

7月27日，北京协和医院第六批医疗人才“组团式”援藏医疗队欢送会在远程医疗中心多功能厅召开，第五批援藏医疗队队员在西藏远程视频参会。由第五批援藏医疗队留任的队长、1名队员和新派出的8名队员组成第六批“组团式”援藏医疗队， 7月31日在拉萨汇合，在西藏自治区人民医院开展为期一年的援藏工作。

北京协和医院领导与第六批“组团式”援藏医疗队队员合影。

北京协和医院自2015年起牵头执行中组部、人社部和国家卫生健康委组织的医疗人才“组团式”援藏任务，与兄弟医院共同帮扶西藏自治区人民医院。五年来共派出5批次48名业务骨干，在西藏自治区人民医院开展“造血式”医疗帮扶。此次派出的第六批10名医疗队员均为年富力强的业务骨干，队长由杨敦干副院长担任，队员来自重症医学科、麻醉科、病理科、超声医学科、检验科、放射科、药剂科及护理部等重要平台和医技科室。第五批医疗队队员、超声医学科杨筱副主任医师留任，加入第六批医疗队继续执行援藏任务。

欢送会上，第四批援藏队员急诊科周文华护士长作为队员代表为新队员加油鼓劲。“协和援藏医疗队自第一批队员就树立了‘缺氧不缺协和精神，低压不低协和标准’的典范，一直激励着后来者继续努力，相信第六批队员一定能够再接再厉，把‘严谨、求精、勤奋、奉献’的协和精神带到西藏，并在那里生根发芽。”

第六批援藏队员依次发言，表达了对赴藏工作的向往，“有一种生活，没有经历就不知道其中的艰辛；有一种艰辛，没有体会就不知道其中的快乐。而我也将从中体会那份快乐和自豪。”大家一致表示，将竭尽所能、不辱使命，在前五批援藏医疗队工作的基础上，积极进取、开拓创新，圆满完成援藏任务。“许多协和援藏前辈艰苦奋斗、无私奉献的精神鞭策着我们，要继续把协和精神、协和标准、协和品质带到西藏，并深深根植在那里，这也是对百年协和最好的献礼。”队员们动情地说。

超声医学科杨筱副主任医师在援藏一年期满后，主动申请留在西藏继续执行援藏任务。西藏高海拔地区小儿先天性髋关节发育不良的发病率远高于我国平均水平。杨筱援藏之初，就在协和超声医学科领导的指导下制定了开展西藏地区小儿先天性髋关节发育不良超声筛查的工作计划，包括调研当地医院筛查现状，制定操作规范并培训推广，建立辐射全区的筛查及健康管理网络，以提高基层超声筛查水平，做到患儿的早发现、早治疗，降低致残率。“这项工作任务重、周期长，前期培训项目已经启动，后续还需深入各地进行推广，我作为项目主要负责人员之一，为了工作的延续性，迫切需要和当地的超声医生们一起努力，把这项工作有始有终地完成好，就在组织的支持下作出了再留藏工作一年的决定。”

医疗人才“组团式”援藏是新时期党中央治边稳藏的重要举措，是增进西藏地区民生福祉、加强民族团结的伟大工程。五年来，北京协和医院先后派出48名精兵强将入藏工作，他们克服困难、精诚团结、勇于担当、积极作为，结合当地实际情况，以“做强三甲”为契机，全面加强西藏自治区人民医院的学科建设、人才培养、医院管理和文化建设，全力推进医疗护理质量与安全管理、服务能力与应急能力建设，倾力打造更具统筹性、连续性及可持续发展性的“造血式”帮扶。同时，医院和科室作为援藏医疗队的坚强后盾，前后方联合，协调各方资源，将西藏自治区人民医院作为“协和大西院”建设。通过5年的砥砺前行，医疗队在医、教、研、管、护等方面做了大量开拓性工作，使西藏自治区人民医院在学术引领、区域辐射、大病兜底及平台支撑等方面发挥了越来越重要的作用，为推动西藏地区整体医疗水平的提高奠定了扎实基础，为实现2020年患者“大病不出藏”的宏伟目标作出了协和贡献。

（北京协和医院供稿：王晶 陈明雁）