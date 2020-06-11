节省30%治疗费用，临沧市完成云南省首例人工全髋关节置换日间手术

6月10日上午9时，云南省临沧市第二人民医院先后迎来了一场特殊的手术。36岁的俸先生（化名）是临沧市临翔区的建档立卡贫困户，由于酒精性股骨头坏死导致丧失劳动能力多年，为家庭带来了不小的经济负担。华中科技大学同济医学院附属协和医院（以下简称武汉协和医院）对口帮扶医疗团队在了解患者情况后，在武汉协和医院挂职临翔区人民医院副院长邹枕玮博士的协调联系下，决定为俸先生进行人工全髋关节置换日间手术，这在云南也是首例。

田洪涛副教授正在为患者进行人工全髋关节置换日间手术 图片来源：武汉协和医院

术前，武汉协和医院麻醉与危重病医学研究所所长姚尚龙团队对患者实施了超声引导下腰骶丛及椎旁神经阻滞。随后，武汉协和医院骨科副教授田洪涛主刀完成了这场持续50分钟的手术。据田洪涛介绍，若采取传统的手术模式，病人完成手术后还需住院观察7至14天，日间手术不仅大幅缩短了手术等待时间，还能为患者减轻一笔不小的经济负担。田洪涛表示，此次人工全髋关节置换日间手术将为患者节省约30%的治疗费用。

手术完成4小时后，俸先生已经可以在助行器帮助下独立行走 图片来源：武汉协和医院

当日下午2时12分，俸先生已经可以在助行器的帮助下独立行走；下午7时，俸先生就可以出院回家接受康复治疗了。出院后俸先生还将接受由两地医院线上联合医疗团队提供的院后管理服务。通过使用武汉协和医院关节外科自主研发的“关节医生”APP 以及可穿戴设备，医生团队能通过APP获得患者功能、关节疼痛实时数据，线上同患者及时沟通，指导患者功能康复。

日间手术时间虽短，但患者从入院评估、麻醉评估到复查、随访等项目一个都不少。田洪涛解释到，每一例成功的日间手术，背后都需要一套成熟的质量管理和技术优化流程提供支持。武汉协和医院田洪涛教授、贾杰博士关节外科团队经过探索、实践，形成了自己独特的髋关节置换日间手术治疗路径与操作规范，并设计开发了完善的院后患者监护康复指导系统。“这种探索得到了非常满意的结果，平均住院费用下降 21%，药费下降 43%，效率大幅提升。”田洪涛补充到。

武汉协和医院正计划将该套日间手术治疗流程引入临沧市第二人民医院。“授人以鱼不如授人以渔。”临沧市第二人民医院也是武汉协和医院健康扶贫的对口帮扶单位，田洪涛表示，以此次手术为契机，武汉协和医院将为当地打造一支“带不走的高质量医疗团队”，助力临沧人民健康脱贫。