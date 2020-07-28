参淮圆杞炖乌鸡 适合肝病人群服用

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：补肝肾、益气血

推荐理由：平素气血不足之人群，肝病属此类者亦可。

材料：党参10g、淮山15g、圆肉3g、枸杞3g、乌鸡150g、生姜适量（1人量）。

烹调方法：

乌鸡劏洗干净后切块，汆水去掉血污，再将洗净的党参、淮山、圆肉、枸杞、生姜等食材一同放入炖盅炖，加水500~800ml，武火炖开后改文火继续炖1.5小时，最后根据个人口味调味食用。

汤品点评：

今日是“世界肝炎日”，主要目的是向公众、医务界、政府人员宣传有关丙型肝炎的预防、筛查和治疗知识，而这类的传染性疾病重在预防。

这是一款适合肝病人群服用的调养汤水。此汤水中采用了益气补血的党参、淮山和圆肉，针对肝病患者容易出现疲倦、乏力等症状；枸杞可补肝肾、明目，而现代药理研究其具有护肝、抗肿瘤的功效。乌鸡，《中华本草》里记载：乌鸡性平味甘，具有补肝肾、益气血、退虚热的功效，对于虚人滋补、病后调理都是不错的选择，乌鸡与一般鸡肉相比，营养价值更高，对于气血不足的人更为适合，被人称为“名贵的食疗珍禽”。而感染病毒性肝炎的人群或多或少是因为免疫力低下导致的，此款药膳也适用于肝病后期、肝硬化、低蛋白血症的人群。