世界肝炎日：成人是否需要注射乙肝疫苗？

每年的7月28日是世界卫生组织确立的“世界肝炎日”，今年的主题是：积极预防、主动检测、规范治疗、全面遏制肝炎危害。那么，哪些人需要注射乙肝疫苗？成人是否也需要注射乙肝疫苗？人们对肝炎的认识有哪些误区？

哪些人需要注射乙肝疫苗？

北京中医药大学东方医院感染科苌华颖医生：乙肝疫苗现已纳入我国计划免疫，新生儿会在出生后24小时内注射第一针，之后分别在1个月、6个月注射第二针和第三针（即0-1-6方案）。

成人是否需要注射乙肝疫苗？

北京中医药大学东方医院感染科副主任医师孙利红：成人接种乙肝疫苗可以分为两种情况。第一种：未接种过乙肝疫苗，亦未感染过乙肝病毒，即乙肝五项检查示：乙肝表面抗原（HBsAg）、乙肝表面抗体（抗-HBs）和乙肝核心抗体（抗-HBc）均是阴性，可按照0-1-6的方案进行三针全程乙肝疫苗的接种。鼓励成人在婚前、孕前、非入职及升学体检中检测乙肝五项，及时补种疫苗。第二种：曾经接种过乙肝疫苗。接种后随着时间的推移，部分人抗-HBs滴度会逐渐的减弱或者消失。如果婴幼儿期接受了正规的（3针）乙肝疫苗接种，一般不需要加强免疫。但对高危人群或免疫功能低下者，需监测抗-HBs，如抗-HBs滴度≤10mIU/mL需加强免疫，即再次接种1 针乙型肝炎疫苗。成人主要通过血液和性途径传播，乙肝的高危人群包括：有接触血液或体液职业危险的卫生保健人员和公共安全工作人员、器官移植患者、既往有输血史、接受血液透析的患者、丙型肝炎病毒感染者、人免疫缺陷病毒感染者、HBsAg阳性者的家庭成员、多性伴者及应用免疫抑制剂治疗的患者。

乙肝的主要预防措施为注射疫苗，安全有效的疫苗可保护人们避免乙肝病毒感染—积极预防，接种疫苗，远离乙肝。

肝炎的6大误区，你了解吗？

首都医科大学附属北京地坛医院肝病三科主任邢卉春：近年来，除病毒引起的肝病外，各种非病毒性肝病，如酒精性肝病、脂肪肝、自免肝等发病率逐年上升，成为现代社会的“隐形杀手“。肝脏是人体是人体非常重要的器官，参与多种物质合成、代谢。因此肝脏受到损伤时会严重地影响身体健康、甚至危及生命。生活中，人们对肝炎的认识常常有以下六大误区。

1、乙肝病毒会通过日常接触传播？

乙肝病毒有血液、母婴和性三中传播途径，日常生活里的一起用餐、工作、拥抱等行为并不会传播肝炎病毒。

2、乙肝病毒携带者没必要看医生？

在临床工作中经常见到首次就诊已是疾病晚期的患者。因此进行定期体检与咨询十分必要。

3、乙肝是不治之症？

目前乙肝有很好的抗病毒药物，多数情况下可以很好地控制病情，并让患者能够正常工作、学习、生活（包括结婚、生育）

4、小三阳“好”，大三阳“不好”？

大、小三阳只反映乙肝免疫标志物状态，并不代表病情轻重或传染性大小，应具体情况具体分析，没有好坏之说。

5、得了乙肝等于得了肝癌？

乙肝如果不及时进行治疗，很有可能恶化，最后成为肝癌。但并不是所有的乙肝都会发展成肝癌，在肝硬化患者中，每年有3-6%恶变为肝癌。

6、乙肝会遗传，不能结婚生小孩？

乙肝患者可以通过治疗控制病情，在肝功能稳定的情况下结婚、生育。

相关知识：

什么是乙型病毒性肝炎？

乙型病毒性肝炎（简称乙肝）是由感染乙型肝炎病毒（简称乙肝病毒，HBV）引起的肝脏炎症损伤，可引起急性或慢性疾病，甚至危及生命。2018年发布的资料显示，我国约有7000万例慢性乙肝病毒感染者。很多人在乙肝病毒感染的早期，或感染后相当长的时期内，都不会出现任何症状。然而肝脏的炎症损伤可持续存在、并不断进展。我国肝硬化和原发性肝细胞癌（HCC）患者中，分别有77%和84%来自乙肝病毒感染者。目前，治疗乙肝的抗病毒药物尚不能彻底清除人体内的乙肝病毒，只能抑制病毒复制，延缓肝硬化发展速度，降低肝癌发病率，延长存活时间。

乙肝现阶段只能控制无法根治，相比之下预防比治疗更有效。乙肝疫苗的保护程度可达98%～100%，可以保护人们避免被乙肝病毒感染和因此产生的相关疾病，如慢性肝病 、肝硬化和肝癌 。