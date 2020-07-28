热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

世界肝炎日：成人是否需要注射乙肝疫苗？

2020年07月28日08:09 来源：人民网-人民健康网

每年的7月28日是世界卫生组织确立的“世界肝炎日”，今年的主题是：积极预防、主动检测、规范治疗、全面遏制肝炎危害。那么，哪些人需要注射乙肝疫苗？成人是否也需要注射乙肝疫苗？人们对肝炎的认识有哪些误区？

哪些人需要注射乙肝疫苗？

北京中医药大学东方医院感染科苌华颖医生：乙肝疫苗现已纳入我国计划免疫，新生儿会在出生后24小时内注射第一针，之后分别在1个月、6个月注射第二针和第三针（即0-1-6方案）。

成人是否需要注射乙肝疫苗？

北京中医药大学东方医院感染科副主任医师孙利红：成人接种乙肝疫苗可以分为两种情况。第一种：未接种过乙肝疫苗，亦未感染过乙肝病毒，即乙肝五项检查示：乙肝表面抗原（HBsAg）、乙肝表面抗体（抗-HBs）和乙肝核心抗体（抗-HBc）均是阴性，可按照0-1-6的方案进行三针全程乙肝疫苗的接种。鼓励成人在婚前、孕前、非入职及升学体检中检测乙肝五项，及时补种疫苗。第二种：曾经接种过乙肝疫苗。接种后随着时间的推移，部分人抗-HBs滴度会逐渐的减弱或者消失。如果婴幼儿期接受了正规的（3针）乙肝疫苗接种，一般不需要加强免疫。但对高危人群或免疫功能低下者，需监测抗-HBs，如抗-HBs滴度≤10mIU/mL需加强免疫，即再次接种1 针乙型肝炎疫苗。成人主要通过血液和性途径传播，乙肝的高危人群包括：有接触血液或体液职业危险的卫生保健人员和公共安全工作人员、器官移植患者、既往有输血史、接受血液透析的患者、丙型肝炎病毒感染者、人免疫缺陷病毒感染者、HBsAg阳性者的家庭成员、多性伴者及应用免疫抑制剂治疗的患者。

乙肝的主要预防措施为注射疫苗，安全有效的疫苗可保护人们避免乙肝病毒感染—积极预防，接种疫苗，远离乙肝。

肝炎的6大误区，你了解吗？

首都医科大学附属北京地坛医院肝病三科主任邢卉春：近年来，除病毒引起的肝病外，各种非病毒性肝病，如酒精性肝病、脂肪肝、自免肝等发病率逐年上升，成为现代社会的“隐形杀手“。肝脏是人体是人体非常重要的器官，参与多种物质合成、代谢。因此肝脏受到损伤时会严重地影响身体健康、甚至危及生命。生活中，人们对肝炎的认识常常有以下六大误区。

1、乙肝病毒会通过日常接触传播？

乙肝病毒有血液、母婴和性三中传播途径，日常生活里的一起用餐、工作、拥抱等行为并不会传播肝炎病毒。

2、乙肝病毒携带者没必要看医生？

在临床工作中经常见到首次就诊已是疾病晚期的患者。因此进行定期体检与咨询十分必要。

3、乙肝是不治之症？

目前乙肝有很好的抗病毒药物，多数情况下可以很好地控制病情，并让患者能够正常工作、学习、生活（包括结婚、生育）

4、小三阳“好”，大三阳“不好”？

大、小三阳只反映乙肝免疫标志物状态，并不代表病情轻重或传染性大小，应具体情况具体分析，没有好坏之说。

5、得了乙肝等于得了肝癌？

乙肝如果不及时进行治疗，很有可能恶化，最后成为肝癌。但并不是所有的乙肝都会发展成肝癌，在肝硬化患者中，每年有3-6%恶变为肝癌。

6、乙肝会遗传，不能结婚生小孩？

乙肝患者可以通过治疗控制病情，在肝功能稳定的情况下结婚、生育。

相关知识：

什么是乙型病毒性肝炎？

乙型病毒性肝炎（简称乙肝）是由感染乙型肝炎病毒（简称乙肝病毒，HBV）引起的肝脏炎症损伤，可引起急性或慢性疾病，甚至危及生命。2018年发布的资料显示，我国约有7000万例慢性乙肝病毒感染者。很多人在乙肝病毒感染的早期，或感染后相当长的时期内，都不会出现任何症状。然而肝脏的炎症损伤可持续存在、并不断进展。我国肝硬化和原发性肝细胞癌（HCC）患者中，分别有77%和84%来自乙肝病毒感染者。目前，治疗乙肝的抗病毒药物尚不能彻底清除人体内的乙肝病毒，只能抑制病毒复制，延缓肝硬化发展速度，降低肝癌发病率，延长存活时间。

乙肝现阶段只能控制无法根治，相比之下预防比治疗更有效。乙肝疫苗的保护程度可达98%～100%，可以保护人们避免被乙肝病毒感染和因此产生的相关疾病，如慢性肝病 、肝硬化和肝癌 。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn