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这种疾病90%的男性都避不开，如何避免发展成癌症？

董菁

2020年07月27日08:25 来源：人民网-科普中国

作为男性的“健康卫士”，前列腺对男人的健康起着决定性作用，一旦出现疾病，不但直接危害男人的生殖健康，还会带来心理上的困扰。

前列腺疾病主要有四种：前列腺炎，多见于中青年；前列腺增生、前列腺癌，50岁之后逐渐出现；前列腺结石，主要高发于南方的一些特殊地区。

几乎每个男性都逃不过前列腺疾病的魔爪。据BTV《养生堂》节目报道，18~80岁的男性中，90%的人患有前列腺炎；40岁以上的男性中，80%的人患有前列腺增生，到80岁时，90.5%的人都患有前列腺增生；80岁以上的男性，几乎50%的人有前列腺癌病灶。

值得警惕的是，近些年来，前列腺肿瘤在我国的发病率飞速提升，位居男性泌尿生殖系统肿瘤（前列腺癌、膀胱癌、肾癌）的第一位。

1、遗传因素。祖辈有前列腺癌，下一代患病率更高。因此，如果祖父辈患有前列腺癌，体检时应多加注意。

2、年龄因素。前列腺癌是一个老年性的疾病，70岁~80岁是发病率最高的年纪。

3、饮食习惯。长期喜欢吃牛肉、羊肉、猪肉等红肉的人群，患前列腺癌概率比正常人的概率要高一些。

前列腺癌发病率如此之高，出现哪些症状应该引起我们的注意呢？事实上，前列腺癌非常狡猾，早期几乎没有任何特别的症状，有的症状甚至与前列腺增生相似，如尿频、尿急，偶尔会有血尿。因此，前列腺癌一旦被发现，基本上就是晚期。

值得庆幸的是，前列腺癌的病程发展相对缓慢，患者生存期相对比较长，治疗方法很多，总体生存时间远长于其他癌症患者。

对于癌症患者而言，早发现、早诊断对治疗大有裨益。那么，生活中，我们是否需要定期筛查，预防前列腺癌发生呢？祖父辈患有前列腺癌的人群，45岁之后应该每年进行前列腺特异性抗原（PSA）检查和直肠指诊，对早期诊断有帮助；家族没有相关病史的人群，50岁之后的体检也应进行同样的检查。

总之，前列腺癌的治疗方法较多、致死率较低，患者不必过度焦虑，保持好心情，就能取得较好的治疗效果。

受访专家：北京大学第一医院泌尿外科主任医师周利群

(责编：许晓华、李轶群)


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