父亲节：关爱中老年男性前列腺健康

前列腺是男性特有的器官，几乎100%男性都会患前列腺疾病（前列腺炎、前列腺增生和前列腺癌）。

前列腺是男人的“健康卫士”，对男人的健康起着决定性作用。一旦前列腺出现疾病，不但直接危害男人的生殖健康，还会为男人带来心理上的困扰。

在父亲节即将到来之际，人民好医生客户端邀请北京大学第一医院泌尿外科主任医师、北京大学泌尿外科研究所所长周利群，为我们科普前列腺癌及泌尿健康的知识。希望让更多人能够关注男性健康，了解前列腺癌疾病，让更多患者能够及早确诊及早得到有效的治疗，拥有更多时间和儿女一起，享受天伦之乐。

专家介绍

周利群，医学博士，二级教授，主任医师，博士导师，北京大学第一医院泌尿外科主任医师，北京大学泌尿外科研究所所长。

中国医师协会泌尿外科医师分会会长，中华医学会泌尿外科学分会常务委员，中华医学会北京泌尿外科学分会副主任委员，中国医师协会泌尿外科医师分会青年委员会主任委员，中国医师协会肿瘤专业委员会主任委员。

擅长

复杂性泌尿生殖系统肿瘤的治疗及腹腔镜技术在泌尿外科的应用。

中年男性，被视为事业和家庭主力军，肩负着家庭幸福的主要职责，不管是中青年男性还是中老年男性不仅要关注自己的健康，更要做一个健康男人。

中老年男性应该如何正确认识前列腺癌？

前列腺癌是全球男性第二大癌症，我国发病率和死亡率上升趋势，成为了男性泌尿肿瘤的头号杀手。

Tips 1：及早诊断

很多患者得了前列腺癌一时难以接受，家人也承受着很大压力，但是前列腺癌患者如果及早被医生诊断，及早接受有效的治疗，依然可以获得很好的生活质量。

Tips 2:把握前列腺癌的关键阶段

转移是前列腺癌患者发生并发症和死亡的主要原因，高达90%的患者手术后PSA再次进展且发生转移，转移灶多为骨转移、淋巴结转移、肺和肝脏的转移。因此，在肿瘤未发生转移的阶段采取密切监测，并给与有效的治疗方式，患者的诊后生活将大有不同。

Tips 3：术后规范化复诊

前列腺癌患者术后需要配合医生进行规范的复诊，且要坚持治疗，才能获得更好的治疗效果享受更优质的晚年生活。

Tips 4：保持心情舒畅

患者及家属需要保持良好的心态，有益于疾病的康复，前列腺癌的治疗周期有时很长，发生PSA波动或出现疼痛等症状不要慌乱，需及时就医听取专业意见。

Tips 5：健康饮食

每日三餐规律进食，且需要补充一定的水分，建议多吃米饭、面包等低纤维食物；鸡蛋、瘦肉等富含蛋白质的食物；补充水果和蔬菜、奶制品或其他含钙食品。

Tips 6：选择适当的运动

加强盆底肌的针对性练习有助于前列腺癌症状的缓解，步行、游泳、骑车、种花养草对于老年人都是很好的运动方式，运动需要循序渐进，不必勉强。

患者只要及早得到治疗、坚持治疗，保持良好的心态，规律的生活习惯，依然可以延长生命，与前列腺癌和平相处，获得良好的晚年生活。

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