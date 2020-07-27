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张文宏：北京新发地疫情阻击经验成为常态化疫情防控示范

2020年07月27日08:07 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月27日电 （记者崔元苑）目前，国内疫情防控已经进入常态化阶段，北京也刚刚经历了针对新发地疫情为期近一个月的阻击战，目前已连续8天无新增病例。近日，上海市新冠肺炎临床救治专家组组长，公共卫生专家组共同组长张文宏做客人民日报社旗下新媒体人民好医生客户端谈到，未来中国常态化疫情防控模式，是以武汉、北京、上海等地的防控模式为参照，这也是常态化下社会经济生活正常运行的最重要的保障。

张文宏称，在针对武汉疫情的公共卫生策略实施之前，没有人知道这次疫情到底能不能清零。现在，中国能做到在一个疫情暴发的城市，可以通过采取非常有力的公共卫生控制策略，把疫情清零。

“从武汉战疫到北京新发地疫情，已经过去了几个月，中国在公共卫生防控能力有了更大的提高。”张文宏分析说，最明显的提高表现在核酸检测能力上。此次北京的疫情基本上处于单点输入，而且非常恰当地运用了核酸检测的手段。

在检测排查原则上，张文宏称，这次北京实施以新发地为核心的“同心圆”的扩大检测的策略——安全区域、红色高危区域中的每个人都检测，中度风险区基本上做到扩大检测，再到外围是大家自愿检测。

“北京这次通过第一时间控制传染源，对传染源所有密切接触者进行充分的追踪溯源，这个能力在全国各地都已经具备了，只不过这次在北京实施的效率要更高。”张文宏表示。

张文宏指出，这次北京的经验，做到了以新发地为核心的高风险区域的关闭封锁，关闭以后“瓮中捉鳖”，扩大检测，找到所有的关联人群，最后实现清零。

(责编：崔元苑、许心怡)


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