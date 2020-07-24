澳大利亚确诊13301例 疫情失控或致维州边境关闭两年

中新网7月23日电 据澳洲网报道，截至23日，澳大利亚累计确诊新冠肺炎病例13301例，死亡病例133例。维州仍然疫情严峻，23日报告新增403例，累计确诊病例达7125例。在新增病例中，69例与现有疫情暴发有关，334例正在接受调查。据悉，约28所维州学校已经因疫情关闭。

在维州接受援助方面，联邦内政部长都顿23日称，维州州长安德鲁斯应该“放下他的骄傲”，接受联邦和其他州政府更多的支持，应对疫情危机。

都顿表示，“安德鲁斯应该毫不犹豫地接受支持，我不明白他为什么会有犹豫。如果你处于冲突之中，你就会放下骄傲接受援助，不管是来自联邦还是新州或昆州的援助。我只是希望他能接受这个真诚提议，我们不想看到每天有500人感染病毒。”

据悉，维州已经接受了澳大利亚国防军(Australian Defence Force，ADF)的检测支持，以及后勤和行政支持。但安德鲁斯上个月减少了对国防军的支持请求，联邦政府的一些高级官员希望该州接受更多资源。

此外，流行病学家布莱克利(Tony Blakely)近日警告称，如果不尽快控制疫情，维州边境可能会关闭两年。由于新冠疫情，澳大利亚正面临“真正的困境”。

他表示，如果维州没有摆脱病毒，这基本上意味着维州不得不与其他州隔离开。“如果我在其他州，不会希望病毒再次出现。虽然许多国家正在竞相开发疫苗，但要让公众获得疫苗可能还需要多年时间。”