热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

八种原因悄悄升高血压 高血压患者适合吃点啥

2020年07月24日07:32 来源：人民网-人民健康网

高血压病是最常见的慢性病之一，也是诱发各种心脑血管病最主要的危险因素。那么，生活中哪些原因会让你的血压悄悄升高？高血压患者可以吃哪些水果？哪些蔬菜有助降压？

八种原因，高血压找上门

美国《预防》杂志网站总结了生活中可能让高血压找上门的8个原因。

1.太依赖方便的加工食品。调查发现，欧美国家平均每个人从加工食品中摄入的盐占总摄入量的80%。随着生活节奏加快，人们吃的加工食品也越来越多。方便面、火腿肠、面包、早餐麦片、薯片、披萨、罐头、意面酱等都是含盐大户，盐摄入过多直接影响血压，增加心脏负担。所以，别为了图省事而常吃加工食品。一般来说，身体健康者每天食盐摄入量不超过6克，糖尿病非高血压患者每天摄入量应在5克以下，高血压患者和糖尿病肾病患者不超过3克，如果病情加重，则控制更严，每天盐摄入量不应超过1克。

2.每天过量饮酒。对于有饮酒习惯的人来说，适度饮酒（女性每天一杯，男性每天两杯）往往不会造成大问题。研究表明，适量饮酒甚至有助预防心脏病。但频繁酗酒会导致血压长期升高，还会增加动脉粥样硬化的风险，促使心脏病发作和中风。

3.缺乏锻炼。大量研究证实，缺乏锻炼、久坐不动与多种慢性疾病，如高血压、心血管疾病、糖尿病等的发生密切相关。而且，会加速动脉硬化，迫使心脏和血管更加努力地工作。

4.长期承受压力。如今，繁重的工作、排满的时间表、充满挑战的人际关系，让人们长期处于压力之下。人体会分泌激素，引起血管收缩，造成排血时阻力加大，令血压升高，随之人体将产生一系列变化。

5.感到孤独或与社会隔绝。当你感到孤独或被孤立时，可能不一定会感到压力，但当这些感觉持续存在时，就会引发危险的应激激素释放，从而导致血压升高。

6.睡眠呼吸暂停。如果你的伴侣经常抱怨你打呼噜，可要引起重视了。通常来说，睡眠不足会通过增加应激激素的释放量，或增加你对垃圾食品的渴望，导致体重增加，进而升高血压。与睡眠有关的高血压，最主要的原因是阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）。这种病会导致睡眠中断和体内氧气含量下降，身体对此做出的反应就是血压升高。

7.有其他健康隐患或服用了某些药物。有些疾病会与高血压狼狈为奸，比如甲状腺疾病、肾血管疾病和皮质醇增多症等，它们都会进一步升高血压。此外，一些常见药物也会升高血压，如抗抑郁药、减充血剂、口服避孕药、非甾体抗炎药和泼尼松。

8.有家族病史。基因在高血压的发病过程中起着一定作用，这就是为什么看似健康的年轻人仍会被诊断为高血压。而且，有高血压家族病史的人往往拥有共同的生活环境和习惯，这会增加高危人群的患病风险。

饮食调节，有助控制血压

北京朝阳医院综合科副主任医师牛红育：对于高血压患者来说，通过饮食调节，有助于患者控制血压。

高血压患者可以吃些什么水果?

苹果中含有丰富的钾盐，能与体内的钠盐结合，使之排除体外。另外苹果还具有防止血液中胆固醇的增加，减少血液中的含糖量等作用。

猕猴桃汁治疗高血压、心绞痛、心律不齐，预防缺血性脑血管病，脑动脉硬化。

西瓜汁富含VA、B、C和蛋白质、葡萄糖、果糖、蔗糖酶、谷氨酸、瓜氨酸、精氨酸、苹果酸、番茄色素、磷酸及钙、铁、粗纤维等，对高血压有很好作用。

木瓜含十七种以上氨基酸及多种营养元素，能软化血管。

柿子中含维生素较一般水果高，对于心脏病、心梗、中风都大有益处。其含有一种酚类化合物，有预防动脉硬化，降低心血管疾病发生率。

哪些蔬菜具有降压功效？

韭菜：韭菜富蛋白质、碳水化合物、钙、磷、钾及维生素C。并且它具有活血化瘀，理气降逆，温肾壮阳，解毒，止血等功能，对降血压也有一定的功效。

芹菜：芹菜可以清热除烦，平肝，利水消肿，凉血止血。主治高血压，头痛，头晕。

黑木耳：黑木耳可以用于气虚血亏，四肢搐搦，肺虚咳嗽，咯血，吐血，衄血，崩漏，高血压病。

大白菜：白菜叶含有较多的维生素C，常食对预防动脉粥样硬化或某些心血管病大有好处。

西红柿：对于高血压并伴有眼底出血的病人，每天早晨吃新鲜西红柿1-2个，也能收到降压、止血之效。

茄子：紫色茄子中含有丰富的维生素P和皂甙等物质。常吃茄子，可使血液中胆固醇水平不致增高，从而起到降压的效果。

竹笋：竹笋具有低脂肪、低糖、高纤维素的特点，是高血压患者的适宜食物。

黄瓜：黄瓜所含纤维素对降低胆固醇有一定作用。

冬瓜：冬瓜中含钠量较低，因而是肾脏病、浮肿病、高血压患者的理想蔬菜。

海带：海带中的褐藻氨酸具有降血压作用，淀粉为多糖类物质，有降低血脂的作用。

北京朝阳医院综合科副主任医师牛红育特别提醒，高血压病是一种对人体健康危害极大的慢性病综合征，它的治疗控制亦需长期综合坚持与观察调整。饮食调节只占其治疗手段的一小部分，不能替代药物治疗及复诊监测，以防出现并发症及重要靶器官损害。

（资料来源：北京朝阳医院微信公众号、生命时报）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn