八种原因悄悄升高血压 高血压患者适合吃点啥

高血压病是最常见的慢性病之一，也是诱发各种心脑血管病最主要的危险因素。那么，生活中哪些原因会让你的血压悄悄升高？高血压患者可以吃哪些水果？哪些蔬菜有助降压？

八种原因，高血压找上门

美国《预防》杂志网站总结了生活中可能让高血压找上门的8个原因。

1.太依赖方便的加工食品。调查发现，欧美国家平均每个人从加工食品中摄入的盐占总摄入量的80%。随着生活节奏加快，人们吃的加工食品也越来越多。方便面、火腿肠、面包、早餐麦片、薯片、披萨、罐头、意面酱等都是含盐大户，盐摄入过多直接影响血压，增加心脏负担。所以，别为了图省事而常吃加工食品。一般来说，身体健康者每天食盐摄入量不超过6克，糖尿病非高血压患者每天摄入量应在5克以下，高血压患者和糖尿病肾病患者不超过3克，如果病情加重，则控制更严，每天盐摄入量不应超过1克。

2.每天过量饮酒。对于有饮酒习惯的人来说，适度饮酒（女性每天一杯，男性每天两杯）往往不会造成大问题。研究表明，适量饮酒甚至有助预防心脏病。但频繁酗酒会导致血压长期升高，还会增加动脉粥样硬化的风险，促使心脏病发作和中风。

3.缺乏锻炼。大量研究证实，缺乏锻炼、久坐不动与多种慢性疾病，如高血压、心血管疾病、糖尿病等的发生密切相关。而且，会加速动脉硬化，迫使心脏和血管更加努力地工作。

4.长期承受压力。如今，繁重的工作、排满的时间表、充满挑战的人际关系，让人们长期处于压力之下。人体会分泌激素，引起血管收缩，造成排血时阻力加大，令血压升高，随之人体将产生一系列变化。

5.感到孤独或与社会隔绝。当你感到孤独或被孤立时，可能不一定会感到压力，但当这些感觉持续存在时，就会引发危险的应激激素释放，从而导致血压升高。

6.睡眠呼吸暂停。如果你的伴侣经常抱怨你打呼噜，可要引起重视了。通常来说，睡眠不足会通过增加应激激素的释放量，或增加你对垃圾食品的渴望，导致体重增加，进而升高血压。与睡眠有关的高血压，最主要的原因是阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）。这种病会导致睡眠中断和体内氧气含量下降，身体对此做出的反应就是血压升高。

7.有其他健康隐患或服用了某些药物。有些疾病会与高血压狼狈为奸，比如甲状腺疾病、肾血管疾病和皮质醇增多症等，它们都会进一步升高血压。此外，一些常见药物也会升高血压，如抗抑郁药、减充血剂、口服避孕药、非甾体抗炎药和泼尼松。

8.有家族病史。基因在高血压的发病过程中起着一定作用，这就是为什么看似健康的年轻人仍会被诊断为高血压。而且，有高血压家族病史的人往往拥有共同的生活环境和习惯，这会增加高危人群的患病风险。

饮食调节，有助控制血压

北京朝阳医院综合科副主任医师牛红育：对于高血压患者来说，通过饮食调节，有助于患者控制血压。

高血压患者可以吃些什么水果?

苹果中含有丰富的钾盐，能与体内的钠盐结合，使之排除体外。另外苹果还具有防止血液中胆固醇的增加，减少血液中的含糖量等作用。

猕猴桃汁治疗高血压、心绞痛、心律不齐，预防缺血性脑血管病，脑动脉硬化。

西瓜汁富含VA、B、C和蛋白质、葡萄糖、果糖、蔗糖酶、谷氨酸、瓜氨酸、精氨酸、苹果酸、番茄色素、磷酸及钙、铁、粗纤维等，对高血压有很好作用。

木瓜含十七种以上氨基酸及多种营养元素，能软化血管。

柿子中含维生素较一般水果高，对于心脏病、心梗、中风都大有益处。其含有一种酚类化合物，有预防动脉硬化，降低心血管疾病发生率。

哪些蔬菜具有降压功效？

韭菜：韭菜富蛋白质、碳水化合物、钙、磷、钾及维生素C。并且它具有活血化瘀，理气降逆，温肾壮阳，解毒，止血等功能，对降血压也有一定的功效。

芹菜：芹菜可以清热除烦，平肝，利水消肿，凉血止血。主治高血压，头痛，头晕。

黑木耳：黑木耳可以用于气虚血亏，四肢搐搦，肺虚咳嗽，咯血，吐血，衄血，崩漏，高血压病。

大白菜：白菜叶含有较多的维生素C，常食对预防动脉粥样硬化或某些心血管病大有好处。

西红柿：对于高血压并伴有眼底出血的病人，每天早晨吃新鲜西红柿1-2个，也能收到降压、止血之效。

茄子：紫色茄子中含有丰富的维生素P和皂甙等物质。常吃茄子，可使血液中胆固醇水平不致增高，从而起到降压的效果。

竹笋：竹笋具有低脂肪、低糖、高纤维素的特点，是高血压患者的适宜食物。

黄瓜：黄瓜所含纤维素对降低胆固醇有一定作用。

冬瓜：冬瓜中含钠量较低，因而是肾脏病、浮肿病、高血压患者的理想蔬菜。

海带：海带中的褐藻氨酸具有降血压作用，淀粉为多糖类物质，有降低血脂的作用。

北京朝阳医院综合科副主任医师牛红育特别提醒，高血压病是一种对人体健康危害极大的慢性病综合征，它的治疗控制亦需长期综合坚持与观察调整。饮食调节只占其治疗手段的一小部分，不能替代药物治疗及复诊监测，以防出现并发症及重要靶器官损害。

（资料来源：北京朝阳医院微信公众号、生命时报）