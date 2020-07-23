“新疆九鼎农产品批发市场确诊一例新冠肺炎感染病例”系谣言

人民网乌鲁木齐7月23日电（陈新辉）22日，新疆生产建设兵团第十二师疫情防控工作指挥部发布公告：近日，网络流传“九鼎农产品批发市场确诊一例新冠肺炎感染病例”的言论。以上信息为谣言，无任何依据，相关部门已对发布谣言的微信群组依法处置。

截至7月22日，十二师一〇四团疫情防控工作指挥部已对九鼎农产品批发市场内的从业人员共6398人进行了核酸检测，检测结果均为阴性。

新疆九鼎农产品批发市场作为全疆最大的农产品批发销售市场，果蔬货量充足，价格平稳，能够满足广大职工群众的消费需求。同时，将严格落实落细疫情防控各项措施，尽最大努力保障全疆各族人民“菜篮子”的安全。

公告提醒广大职工群众，坚持出门戴口罩、勤洗手、不扎堆、不聚集，科学防范。一定要从官方渠道了解疫情信息，不主观臆测、编造和轻信网络及口传不实信息，对编造、散布网络谣言扰乱社会公共秩序等违法行为，有关部门将依法依规予以处理。