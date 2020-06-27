北京第二大批发市场设核酸检测站

本市第二大批发市场——朝阳大洋路市场，25日启用了新冠病毒核酸检测站，外埠司机10小时可得检测结果，从而保障本市鲜活农产品供应。这也是全市首个设立在农贸市场内的检测站。

晚上8时，城市渐渐安静下来，东南四环的大洋路市场却刚开启一天的喧嚣。夹在一辆辆大型蔬菜运输车之间，记者驱车自东门进入，不远处正是核酸检测站。

在“一米线”后排了几分钟队，来自河北张家口的司机郑常喜走进检测站。登记身份证、驾驶证，进行咽拭子采样，前后不过2分钟。“10小时就能出结果，您扫这个二维码，就能查看电子检测单。”一位工作人员叮嘱。

对郑常喜来说，检测站解除了他的后顾之忧。过去几年，他每周都要往北京跑两三趟车，把一车车大白菜送到京城市民的餐桌。自新发地批发市场聚集性疫情发生后，各省市均加强了省际车辆的管控，进出北京的车辆需持7日内有效核酸证明才可放行。

小郑告诉记者，通过医院挂号进行核酸检测，往往要等待数天；而在检测之后，也要等48小时才能拿到结果。前后一耽误，好几天干不了活儿。

疫情当前，严格的防控措施实属必要，但对司机来说还是有些不便。大洋路市场的规模仅次于大名鼎鼎的新发地，是本市第二大农产品批发市场，每天约500辆运输车穿梭往来，七成是外埠车辆。很多司机和卸货员都面临着这样的难题。

十八里店乡快速响应，协调辖区一家具备独立实验室的医疗机构，在市场东门设置核酸检测站，为司机和卸货员提供服务。这也是本市首家设立在农贸市场中的检测站。市场经理冯伟说，该站点采取通风设计，10名医务人员做登记和检测，多名市场管理人员维护现场秩序，确保核酸检测工作安全、高效、有序。

站点投用首日，就有89名司乘人员接受核酸检测。为更好地推进核酸检测工作，大洋路市场通过微信群、电话等方式，分时分段组织司乘人员检测，避免人员聚集。

此外，十八里店乡还采取加强进出人员体温监测，加大卫生整治、环境消杀、保障食品安全等多项举措，全面加强疫情防控。大洋路市场也告别了“批零结合”的经营模式，仅保留夜间的批发业务，全力保障鲜活农产品的运输供给和首都“菜篮子”的安全稳定。（记者 朱松梅 通讯员 陈婕）