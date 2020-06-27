热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京第二大批发市场设核酸检测站

2020年06月27日09:19 来源：北京日报

本市第二大批发市场——朝阳大洋路市场，25日启用了新冠病毒核酸检测站，外埠司机10小时可得检测结果，从而保障本市鲜活农产品供应。这也是全市首个设立在农贸市场内的检测站。

晚上8时，城市渐渐安静下来，东南四环的大洋路市场却刚开启一天的喧嚣。夹在一辆辆大型蔬菜运输车之间，记者驱车自东门进入，不远处正是核酸检测站。

在“一米线”后排了几分钟队，来自河北张家口的司机郑常喜走进检测站。登记身份证、驾驶证，进行咽拭子采样，前后不过2分钟。“10小时就能出结果，您扫这个二维码，就能查看电子检测单。”一位工作人员叮嘱。

对郑常喜来说，检测站解除了他的后顾之忧。过去几年，他每周都要往北京跑两三趟车，把一车车大白菜送到京城市民的餐桌。自新发地批发市场聚集性疫情发生后，各省市均加强了省际车辆的管控，进出北京的车辆需持7日内有效核酸证明才可放行。

小郑告诉记者，通过医院挂号进行核酸检测，往往要等待数天；而在检测之后，也要等48小时才能拿到结果。前后一耽误，好几天干不了活儿。

疫情当前，严格的防控措施实属必要，但对司机来说还是有些不便。大洋路市场的规模仅次于大名鼎鼎的新发地，是本市第二大农产品批发市场，每天约500辆运输车穿梭往来，七成是外埠车辆。很多司机和卸货员都面临着这样的难题。

十八里店乡快速响应，协调辖区一家具备独立实验室的医疗机构，在市场东门设置核酸检测站，为司机和卸货员提供服务。这也是本市首家设立在农贸市场中的检测站。市场经理冯伟说，该站点采取通风设计，10名医务人员做登记和检测，多名市场管理人员维护现场秩序，确保核酸检测工作安全、高效、有序。

站点投用首日，就有89名司乘人员接受核酸检测。为更好地推进核酸检测工作，大洋路市场通过微信群、电话等方式，分时分段组织司乘人员检测，避免人员聚集。

此外，十八里店乡还采取加强进出人员体温监测，加大卫生整治、环境消杀、保障食品安全等多项举措，全面加强疫情防控。大洋路市场也告别了“批零结合”的经营模式，仅保留夜间的批发业务，全力保障鲜活农产品的运输供给和首都“菜篮子”的安全稳定。（记者 朱松梅 通讯员 陈婕）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

全国爱卫办：打造整洁、卫生城乡环境 降低传染病传播风险   22日，全国爱卫办印发《关于深入开展爱国卫生运动?强化市场环境整治的通知》，部署各地持续开展爱国卫生运动，强化市场环境综合整治，打造整洁、卫生的城乡环境，降低传染病通过环境传播的风险。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn