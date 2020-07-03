商务部：疫情发生以来 农产品市场为保供稳价、便民服务做出了贡献

人民网北京7月3日电 （记者崔元苑）7月3日，国务院联防联控机制就农贸市场防疫与监管相关工作举行发布会。商务部市场建设司副司长胡剑萍表示，疫情发生以来，各地农产品市场坚持开市营业，批发市场充分发挥了蓄水池和调节器作用，零售市场也有效发挥了便民服务功能，为保障市场供应、稳定价格作出了突出贡献。

胡剑萍介绍说，我国农产品市场是伴随着改革开放而逐步发展起来的，全国现有农产品市场4.4万家，其中批发市场4100多家，年交易额在亿元以上的批发市场有1300多家，农贸市场、菜市场和集贸市场近4万家。2019年批发市场交易额达到5.7万亿元，交易量9.7亿吨，市场内各类经销商户有近240多万个，吸纳就业人员近700万人。目前约七成农产品经由批发市场分销，农产品市场仍然是农产品流通的主渠道。

“经过40多年的发展，我国的农产品市场取得了长足的进步。”胡剑萍说，2006年以来，商务部会同财政部等部门，支持和引导批发市场建设完善电子结算、检验检测、安全监控和废弃物处理等准公益性设施，以及交易厅棚、冷链等基础设施。发展改革委等部门也对批发市场予以了相应支持，地方政府积极推进农产品市场提档升级，探索建设智慧化菜市场、超市化菜市场，营造良好的消费环境。

对于此次疫情中暴露出的我国在农产品市场建设和运营中的问题，胡剑萍分析说，长期以来，我国农产品市场处于“谁投资、谁管理、谁运营、谁受益”的模式，还存在着规划布局不合理、公益属性不明确、建设投入不足、基础设施不完善等问题，与经济社会发展阶段要求以及人民群众对美好生活的向往还有不少的差距。

因此，下一步，商务部将会同有关部门，进一步加大农产品市场支持力度，提升软硬件建设水平，同时大力推动农产品市场立法工作，明确市场公益性地位，规范建设运营管理各项制度，为城乡居民创造更优更好的营商环境和消费环境。