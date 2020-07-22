习近平主席在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上致辞强调，中国坚持以民为本、生命至上，始终本着公开、透明、负责任态度，始终秉持构建人类命运共同体理念，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责。习近平主席呼吁：“让我们携起手来，共同佑护各国人民生命和健康，共同佑护人类共同的地球家园，共同构建人类卫生健康共同体。”

人类文明史也是一部同疾病和灾难斗争的历史。当今时代，公共卫生安全已经成为全球治理的重要目标。病毒是人类的共同敌人，任何一个国家都难以独自应对。在多边框架下加强团结、协调、合作，国际社会携手应对疫情挑战，才能维护人类共同家园。

当今世界已经建立了一定范围的公共卫生治理体系。在全球层面，公共卫生治理的主要机制包括公共卫生领域的世界卫生组织、贸易领域的世界贸易组织、安全领域的《禁止生物武器公约》等。在区域层面，主要是一些地区性机构参与本地区公共卫生治理的协调与安排。在主权国家层面，抗疫防灾、保护公民生命安全和身体健康是国家和政府的重要责任之一。此外，企业和个人也可以在全球公共卫生治理中发挥作用。从这次疫情防控来看，全球公共卫生治理体系仍存在不少短板和漏洞，加强全球公共卫生治理能力建设迫在眉睫。国际社会各个公共卫生治理主体，需要充分发挥各自职能，有序参与全球公共卫生事务，共同为实现全球公共卫生安全贡献力量。

作为联合国系统内负责公共卫生事务的专门机构，世界卫生组织积极指导协助各国应对疫情，为推动抗击疫情国际合作作出重要贡献，也为各国同舟共济、守望相助搭建起专业多边平台。有效抗击疫情，需要世卫组织发挥更多更重要作用。中国始终与世界卫生组织保持密切沟通，及时报告疫情信息，并向世界卫生组织捐款捐物，支持这一专业组织在全球抗击疫情中更好发挥领导作用。同时，各国也应强化责任担当，切实履行自己的职责和义务。

中国高度重视全人类的共同利益，无论在经济发展方面还是抗击疫情方面，都积极同各方分享经验，尽己所能为有需要的国家提供支持和帮助。提升全球公共卫生治理能力，需要各国团结协作，加强疫情信息分享，深入交流抗疫经验，有效开展药物和疫苗研发合作，凝聚起抗击疫情的强大合力；坚持多边主义，完善全球治理，倡导共商共建共享的治理观，同舟共济携手战胜疫情，推动完善全球公共卫生治理，打造人类卫生健康共同体。

（作者为中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、亚太与全球战略研究院研究员）

《 人民日报 》（ 2020年07月22日 09 版）