清华大学万科公共卫生与健康学院成立

2020年4月2日,万科企业股资产管理中心(以下简称“万科企业股中心”)与清华大学教育基金会签署捐赠协议,并将企业股中心的全部资产2亿股万科股票一次性捐赠给清华大学教育基金会,用于设立“清华大学万科公共卫生与健康学科发展专项基金”。

清华大学党委书记陈旭、校长邱勇,万科集团董事会名誉主席王石、万科集团董事会主席郁亮和清华大学万科公共卫生与健康学院院长陈冯富珍出席了签约仪式,清华大学常务副校长王希勤主持仪式。世界卫生组织原总干事陈冯富珍将出任首任院长,万科创始人、董事会名誉主席王石出任学院理事会名誉理事长。

王石表示,万科将与清华大学一道,共建公共卫生与健康学院，这是全体万科人心愿达成的时刻。今天万科企业股中心把所有资产2亿股万科股票全数捐赠给人类的公共卫生与健康事业,对于万科企业股资产来说,这是它最好的归宿。同时作为在深圳创立和发展起来的企业,希望清华大学万科公共卫生与健康学院,能积极参与并大力支持深圳市公共卫生事业的发展。

据悉，上述专项基金将在支持科研创新、奖励科研成果和引进人才等方面持续支持清华大学万科公共卫生与健康学院的建设和发展。清华大学与万科集团将充分发挥各自优势,切实推进公共卫生领域人才培养、科学研究和政策制定,有力提升我国应对重大突发公共卫生事件水平,为增进人类健康福祉贡献力量。学院将按照综合、国际、高端的原则,充分发挥清华大学学科优势,创建教师跨学科合作和学生跨院系培养新模式和交叉协作新文化。预计设立预防医学、大健康、健康大数据、公共健康政策与管理四个国家亟需、面向未来的学科方向。

世界卫生组织总干事谭德塞发祝贺视频称，期待未来学院和世界卫生组织加强合作,通过开展研究、加强公共卫生应急体系建设等,共同维护世界安全。谭德塞强调,新冠肺炎的大流行提醒我们,人类共同拥有一个星球,根本上,我们的命运也彼此相连,只有携手努力才能变得更加强大。

据了解,清华大学万科公共卫生与健康学院将按照综合、国际、高端的原则,充分发挥清华大学学科优势,创建教师跨学科合作和学生跨院系培养新模式和交叉协作新文化。预计设立预防医学、大健康、健康大数据、公共健康政策与管理四个国家亟需、面向未来的专业方向,只招收研究生。在未来5至10年内,学院将努力建设成为独具特色的公共卫生人才培养基地,成为疫情监控和疫苗研制的国家倚靠,成为国家重大公共卫生政策制定的最有影响力的智库,同时和世界卫生组织(WHO)紧密合作,成为世界卫生组织认可的有国际影响力的公共健康中国名片,在传染病流行传播机制、全链路健康监测与预警、全球系统性公共卫生政策与管理方面居于世界领先地位。