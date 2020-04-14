积极打造人类卫生健康共同体

面对新冠肺炎疫情在全球蔓延的严峻形势，习近平主席提出“打造人类卫生健康共同体”。这对于坚定全球抗击疫情的信心、携手应对全球公共卫生危机具有重要引领作用，也是推动构建人类命运共同体的重要内容。

享有健康是全人类的共同愿望，维护全球公共卫生安全是各个国家的共同责任。当前，新冠肺炎疫情来势汹汹，严重威胁全人类的健康与福祉，也暴露出全球公共卫生治理的短板，凸显推进全球公共卫生治理体系改革的必要性。能否打好疫情防控阻击战，不仅是对中国的一场大考，也是世界面临的共同挑战。如何有效应对这一重大挑战、最终战胜疫情？关键是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力。其中，一个重要方面就是打造人类卫生健康共同体。打造人类卫生健康共同体，不仅针对当前新冠肺炎疫情防控，而且着眼于人类卫生健康事业的长远发展，关乎全人类的未来，进一步彰显了中国携手国际社会合力抗击新冠肺炎疫情的坚定决心，也充分彰显了中国自觉把自身发展与人类社会发展统一起来的大国胸怀和历史担当。

人民的生命安全和身体健康是人类社会发展的根基，人人享有健康是构建人类命运共同体的重要内容。构建人类命运共同体旨在建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，其中“普遍安全”就包含应对全球公共卫生危机。打造人类卫生健康共同体的重要倡议，秉持人类命运共同体理念，旨在更好地为人类的生存与发展保驾护航，维护人类的整体安全与健康福祉。构建人类命运共同体归根结底是要把我们生于斯、长于斯的这个星球建成一个和睦的大家庭，把世界各国人民对美好生活的向往变成现实。今天，各国人民生活在同一个地球村，一荣俱荣、一损俱损。在全球突发公共卫生事件不断增多的新形势下，凝聚全球之力打造人类卫生健康共同体，共同抵御重大传染性疾病等风险挑战，维护世界普遍安全，是构建人类命运共同体的紧迫任务。

人类文明史也是一场人类与疾病的抗争史。这次疫情充分说明，维护全球公共卫生安全是最重要的全球公共产品之一，国际社会任何成员都不能置身事外。习近平主席指出：“人类是一个命运共同体。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。”实践已经表明，要赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争，唯有通过全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力。面对疫情在全球蔓延的严峻形势，打造人类卫生健康共同体需要采取切实行动，全面加强国际合作，坚决打好疫情防控全球阻击战。要凝聚各国力量，共同制定科学合理的防控措施，建立起最严密的联防联控网络，尽力阻止疫情跨境传播；共同合作加快药物、疫苗、检测等方面科研攻关，力争早日取得惠及全人类的突破性成果；携手帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家提高应对能力；等等。各国应支持联合国及世界卫生组织在完善全球公共卫生治理中发挥核心作用，进一步加强各国之间的信息沟通、政策协调、行动配合。

（作者为浙江省中国特色社会主义理论体系研究中心浙江大学研究基地首席专家、教育部长江学者特聘教授）

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 09 版）