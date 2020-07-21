夏季感冒就用藿香正气？可未必

夏季暑湿季节来临，大多数中国家庭都会备有“藿香正气水”这种药。我们知道藿香正气水是非处方药物，在各大药房中均可购买到，是不是只要夏季得了感冒都能服用呢？当然不是的。

藿香正气是治疗夏季中暑、胃肠型感冒的常用药。它的作用是解表化湿、理气和中，用于夏季受寒感冒同时伴有消化道症状。如夏季空调下温度过低，患者感受风寒，又贪凉饮冷，脾阳受损，这种患者最适合。同时具备以下3个表现，才能使用藿香正气水：

1.外感风寒，表现为恶寒重、发热轻，无汗，头痛、身体疼痛，鼻塞清涕，痰白，口不渴或渴喜热饮。

2.内伤湿滞，平素就是脾虚湿困的体质，加上贪凉饮冷、吹空调等诱因出现头身困重、胸膈满闷、呕吐、腹泻或大便不成形、大便黏腻不爽等症状。

3.舌质淡或淡胖，苔白腻或水滑。

此外，藿香正气水还可以应用到其他系统的疾病中，如有人将其外用涂擦患处治疗疖肿、皮肤癣菌，亦有较好的疗效。

注意了，藿香正气并非用于暑热高温的中暑。此外，如果是外感风热（发热重、微恶风、有汗、咽喉红肿疼痛、痰黏或黄、鼻塞黄涕、口渴喜饮、舌尖边红、苔薄黄），或是阴虚体质（舌红少苔）是不可以服用的。

听完前面的讲解，相信大家对“藿香正气水”有了更全面的认识，日常生活中就可以正确地应用了。

藿香正气水的前世今生

首先，我们了解一下“藿香正气水”的渊源，宋·元丰年间（公元1078年-公元1085年）有一本书，名为《太平惠民和剂局方》，由宋代太平惠民和剂局（相当于现在的卫健委）陈师文等人编写，此书收集了当时医家及民间常用的有效方剂，堪称当时的配方手册，并且是世界上第一部由官方主持编写的成药标准。“藿香正气水”即记载于此书中，原名为“藿香正气散”。

清代吴瑭先生的《温病条辨》中又对此方进行了发展，创立了一加减正气散、二加减正气散、三加减正气散、四加减正气散和五加减正气散，都是在藿香正气散的基础上化裁而成。后世之人则应用现代工艺手段将其配制成“水”或“胶囊”以便于人们服用。可以说是经久不衰的良方。

文/辛喜艳 （北京大学第三医院）