中医药为何用于疫情防控全程？国家中医药管理管理局高级专家组成员苗青揭秘

“从古至今，中医药在疫情防治方面都发挥了非常重要的作用。从张仲景的《伤寒论》，到之后的瘟疫学说、瘟病学说等，都是建立在疫病防治基础上逐步发展完善。”近日，国家中医药管理管理局高级专家组成员、中国中医科学院西苑医院肺病科主任苗青做客“人民好医生”客户端时指出，在此次国内应对新冠肺炎疫情中，中医药参与到了对不同阶段、不同类型患者的治疗当中，可以说是“全程参与”。中医药为何可以用于疫情的“全程”？对此，苗青进行了全方位的详解。

中医药有效缓解了患者病情

1月24日除夕上午，苗青作为国家中医药管理局高级专家组成员登上高铁，奔赴武汉一线开展新冠肺炎救治工作。中医药专家团队群策群力，经过充分的探讨与实践，快速制定了中医药早期介入的治疗方案。针对不同症型的病人，辨证施治制定了不同的药方，发挥中医药特色与作用，有效缓解了患者病情。

“在黄璐琦院士的带领下，我们按照国家诊疗方案不断总结优化，借鉴经典名方，又结合临床实际效果，最终形成了化湿败毒方这一有效方剂。”苗青介绍说，化湿败毒方在临床治疗当中的表现，验证了该药方的有效性。同时，在前后方院士、国医大师等专家共同研讨诊疗方案的基础上，科研团队做了大量的工作，发现该药方从实验室层面确实对病毒有效。

国家卫健委发布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）》，将化湿败毒方被列入新冠肺炎重型患者推荐用药处方。

应对疫情，古老药方显威力

苗青介绍说，化湿败毒方传承了中医理论的精华，由多个经典名方裁化而来。

“中医治疗一个很重要概念叫‘因势利导’，新冠肺炎从中医角度看主要是湿和毒，攻击点主要以肺为主。化湿败毒方里最重要的一个方剂是麻杏石甘，还包括麻黄、杏仁、甘草等，起到宣肺透邪的作用；选取藿香、厚朴、半夏等药材，有利于肠胃功能恢复；对于在下的邪气，采用茯苓、葶苈子、大黄等利小便，通大便，将邪气排出体外。”苗青介绍化湿败毒方时讲到。

对于近期频繁出现在大家视野中的槟榔、藿香等药材，苗青讲解到，槟榔在中药里面主要起到下气、化浊的作用，对于舌苔厚腻、湿邪较重的病症有非常好的作用。而藿香，大家比较熟知的方子有藿香正气，就是用藿香芬芳的气味来化湿化浊，整体达到祛湿邪的作用。

应对新冠疫情，中医药“全程有效”

苗青认为，在新冠肺炎患者的救治过程中，中医药可以贯穿治疗的各个阶段及各个方面。“对于轻型、普通型、重症还有危重型患者，中医药的参与程度也是不一样的，轻型普通型以中医中药为主导，重型、危重型中西医结合。此外还应注意康复治疗过程中中医药起到的整体调节作用。”苗青说。

为了更好地发挥中医药在全球抗击新冠肺炎疫情中的独特作用，苗青在返回北京后与诸多同道共同总结经验，并向世界华人中医医师协会、世界中医药联合会以及华人医师等群体分享了一线救治的经验做法，展示中医、中西医结合救治的病例成果。