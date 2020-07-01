热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

为一线医护及工作人员防暑 太极集团捐赠藿香正气口服液

2020年07月01日16:39 来源：人民网-人民健康网

近期，北京新发地市场聚集性疫情发生。为防控疫情，北京正在开展大规模的核酸检测。6月以来，北京高温持续，酷暑难耐，特别是一线防疫医护人员，穿着厚厚的防护服，在烈日高温下坚守一线。由于劳动强度太大，在户外对市民进行核酸检测中，有的医护人员出现中暑症状，甚至晕倒在现场。作为此次疫情爆发的重点区域，丰台区、大兴区等防疫工作压力大。

据了解，在新发地市场、玉泉东市场，每天都有大批医务人员进行现场核酸实物采样，现场消杀工作员顶着烈日冒着被感染的风险在清理现场。

本着尊重生命、关爱健康的理念，太极集团联合北京嘉事堂医药连锁、北京国大金象医药连锁做出响应，履行社会责任，共同开展爱心活动，主动联系政府相关部门，按照海淀区政府及丰台区防疫指挥部的指令，第一时间将防暑药品藿香正气口服液送达指定地点，并及时下发到一线医护及工作人员手中，为守护百姓健康的他们尽一点绵薄之力。

(责编：王国菁、崔元苑)


推荐阅读

《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》印发   近期，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》，国家卫生健康委规划发展与信息化司对有关要点进行了解读。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn