为一线医护及工作人员防暑 太极集团捐赠藿香正气口服液

近期，北京新发地市场聚集性疫情发生。为防控疫情，北京正在开展大规模的核酸检测。6月以来，北京高温持续，酷暑难耐，特别是一线防疫医护人员，穿着厚厚的防护服，在烈日高温下坚守一线。由于劳动强度太大，在户外对市民进行核酸检测中，有的医护人员出现中暑症状，甚至晕倒在现场。作为此次疫情爆发的重点区域，丰台区、大兴区等防疫工作压力大。

据了解，在新发地市场、玉泉东市场，每天都有大批医务人员进行现场核酸实物采样，现场消杀工作员顶着烈日冒着被感染的风险在清理现场。

本着尊重生命、关爱健康的理念，太极集团联合北京嘉事堂医药连锁、北京国大金象医药连锁做出响应，履行社会责任，共同开展爱心活动，主动联系政府相关部门，按照海淀区政府及丰台区防疫指挥部的指令，第一时间将防暑药品藿香正气口服液送达指定地点，并及时下发到一线医护及工作人员手中，为守护百姓健康的他们尽一点绵薄之力。