肿瘤患者如何精准放疗

恶性肿瘤又称癌症，是目前仅次于心血管疾病的第二大威胁生命的疾病。众所周知，在肿瘤的临床治疗中，手术、放疗和化疗是三种主要的治疗方法，而放射治疗因其适应症较广、无创、互补互通性较强等特点，成为了不可或缺的肿瘤治疗的有效方法。随着计算机技术和影像技术的进步，如图像引导、呼吸门控技术、X刀技术和体表红外光学技术等，放疗的精准性将有所提高，在改善肿瘤患者生存质量等方面其优势将会愈发突出。

为什么射线可以杀灭肿瘤？哪些肿瘤患者适合进行放射治疗？2020年7月21日（星期二）14:00-15:00，“人民好医生”客户端将邀请电子科技大学医学院附属肿瘤医院、四川省肿瘤医院党委书记郎锦义进行视频直播，与您探讨肿瘤患者如何实现精准放疗。

专家介绍

教授，一级主任医师，博士生导师，四川省肿瘤医院、研究所，四川省癌症防治中心（电子科技大学医学院附属肿瘤医院）党委书记、主任，四川省重点实验室(放射肿瘤学)主任。四川省政府学术技术带头人，全国卫生计生系统先进工作者，全国优秀科技工作者，中华医学会肿瘤放射治疗专业委员会第八届主任委员，中国抗癌协会鼻咽癌专委会主任委员。

擅长：以放射治疗为主的肿瘤综合治疗，系全国著名肿瘤放疗专家，特别在头颈、神经系统肿瘤及妇科肿瘤的放射治疗和综合治疗有较深造诣，是该领域全国的学术技术带头人。

先手术还是先放疗？放化疗可以同步进行吗？

放疗和手术的顺序选择，不仅取决于治疗目的和规范，也有着很强的个体化，医生会为患者量身订做最合适的治疗方案，从而让治疗效果达到最好、毒副作用最少。

放疗和化疗可以同步进行吗？

有些肿瘤需要同步放化疗，有些则不可以。放疗与化疗是否同时进行，要基于疗效和毒副作用进行判断。如果两者同步进行，疗效叠加、毒副作用可耐受，就可以组合；否则就不能同时进行。如我国常见的肿瘤鼻咽癌，多数病人需要同时进行放化疗；食管癌、肺癌、直肠癌、胃癌，通常也需要进行术前的同步放化疗。

放疗和化疗的区别是什么？

两者作用的方式不同、疗效不同，甚至毒副作用也有所不同。化疗，又称化学药物治疗，它是一种全身治疗手段，全身作用更强，局部作用相对较弱。而放疗，是利用放射线来治疗肿瘤的局部治疗手段，不能做全身的放疗。

在临床上，放疗和化疗有着各自的适应症，但有时两者也可以进行有机组合，也就是综合治疗。

放疗的优势是什么？

第一，放疗是局部治疗，副作用较为轻微。第二，放疗的疗效确切，某些肺癌和肝癌的精准放疗与手术相比，或可达到相当的疗效；第三，放疗具有无创性，不需要开刀，经过治疗后局部没有瘢痕和损伤等。

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