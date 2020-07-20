北京应急等级下调 影院会展逐步限流开放

7月19日下午，北京市召开新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第156场新闻发布会。北京市人民政府副秘书长陈蓓会上宣布：7月20日零时起，北京市突发公共卫生应急响应级别由二级调整为三级。

“综合判断本市目前人群感染为低风险，社区传播得到了有效控制，疫情平稳可控，已经具备了将响应级别由二级调至三级的条件。”陈蓓说。

7月18日0时-19日15时，全市报告出院病例29例，无新增本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增密切接触者。

北京商报记者注意到，此次发布会上所有发布人已经摘掉口罩。

社区传播得到控制

“近日，我们组织专家对北京疫情态势进行了分析评估，经北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组研究，按程序报批后，确定自7月20日零时起，北京市应急响应级别由二级调至三级。”陈蓓说。

据陈蓓介绍，下调应急响应级别相关考虑包括：

从全球看，当前和今后相当长一段时间内，多个国家疫情还在持续蔓延，病例数呈高位增长，境外输入仍是北京最重要的疫情风险。

从北京看，6月11日-7月19日，本市共报告与新发地批发市场关联确诊病例335例。顺义、怀柔、密云、平谷、延庆5个区持续无病例报告；11个区19天及以上无新增中高风险街乡。全市连续14天无新增确诊病例，连续16天无社区病例报告，连续19天无集体单位及公共场所2例及以上聚集性疫情，连续29天无其他省市输出病例。目前新发地批发市场封闭超过两个潜伏期，11229人已解除集中医学观察，目前，高风险街乡已全部清零，中风险乡仅剩1个，已连续13天无新增确诊病例，即将清零。

陈蓓表示，综合判断，本市目前人群感染为低风险，社区传播得到控制，京外输出风险较低，疫情平稳可控，已经具备了将响应级别调至三级的条件。

按50%限流开放景区等场所

按照国家常态化防控的总体要求，在广泛使用北京健康宝登记验码基础上，北京将有序调整以下措施，具体包括：

按50%限流开放公园、旅游景区和体育健身、图书馆、博物馆、美术馆等室内外场所。

在落实主办方主体责任、严格清洁消毒通风、保持社交距离、科学佩戴口罩、完备应急预案前提下，可举办500人左右规模的会议，并视情动态调整会议规模。

经评估后逐步限流开放会展、体育赛事、演出活动及电影院。

下调防控等级后，OTA平台显示，与北京相关的交通票务、旅游景点搜索量暴增。去哪儿网数据显示，进出京机票搜索量与等级下调前一小时相比增长7倍。受此影响，北京出港航班预订量也大幅增长。去哪儿网平台上，北京-上海航班预订量增幅最高，其次是北京-三亚以及北京-成都。

陈蓓表示，下一步，还将持续分析评估疫情形势，动态调整防控策略措施。

同时，陈蓓强调，大家一定要清醒看到，虽然经过全市上下的共同努力，当前防控形势持续趋稳向好，但大考还未到交卷时，一方面，新冠病毒本身的未知性和传染源的隐匿性提示，疫情防控形势仍然严峻复杂，未来相当长一段时间内病毒将与人类长期共存；另一方面，境外疫情大流行还在加速，国内省市及我们自身始终面临着疫情反弹的风险。这些都提醒我们，必须慎终如始，始终保持警惕，坚持“外防输入、内防反弹”不放松，抓实抓细各项防控措施，人人都要做疫情防控的第一责任人，出现发热等可疑症状时一定要及时报告、及时就诊，严格落实好自身和家人的防控措施；同时，大家也要做好秋冬季可能出现疫情的应对准备，深入广泛开展好爱国卫生运动，把环境整治、公共场所规范、社区消杀、垃圾分类、健康监测、个人防护等纳入其中，将战疫中形成的好习惯、好做法融入日常工作生活。（记者 肖涌刚）