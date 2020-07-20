北京市应急响应级别今起下调至三级

今日零时起，北京突发公共卫生事件应急响应级别由二级下调为三级！昨日，北京市第156场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京市委宣传部副部长徐和建表示，北京每次应急响应级别的调整都记载了北京抗疫最为关键的奋战历程，印证了北京的责任和担当，将深深印记在每个人的心中，永远留下同舟共济、科学抗疫的全民记忆。

昨天下午，北京市第156场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京市政府副秘书长陈蓓宣布，经北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组研究，按程序报批后，确定自今日零时起，北京市应急响应级别由二级调至三级。陈蓓表示，调至三级响应状态下，10项措施仍必须严格坚持。另有3项措施将有序调整，包括按50%限流开放公园、旅游景区和体育健身、图书馆、博物馆、美术馆等室内外场所，经评估后逐步限流开放会展、体育赛事、演出活动及电影院等。

新发地11229人解除集中医学观察

陈蓓介绍，新发地批发市场聚集性疫情发生后，在党中央的坚强领导下，在国家卫健委专家组的具体指导和兄弟省市的支持下，全市上下迅速行动，采取最坚决、最果断、最严格的防控措施，科学精准有效施策，第一时间控制传染源，切断传播途径，织密织紧疫情防控网络，在两个潜伏期内实现了确诊病例零增长，有效遏制了疫情扩散蔓延，防控形势持续稳定向好。近日，本市组织专家对北京疫情态势进行了分析评估，经北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组研究，按程序报批后，确定自7月20日零时起，北京市应急响应级别由二级调至三级。

昨日，陈蓓介绍了下调应急响应级别的相关考虑。从全球看，当前和今后相当长一段时间内，多个国家疫情还在持续蔓延，病例数呈高位增长，境外输入仍是北京最重要的疫情风险。

从本市看，6月11日至7月19日，本市共报告与新发地批发市场关联确诊病例335例。顺义、怀柔、密云、平谷、延庆5个区持续无病例报告，11个区19天及以上无新增中高风险街乡。截至昨天，新发地批发市场封闭超过两个潜伏期，11229人已解除集中医学观察，高风险街乡已全部清零。

陈蓓说，综合判断，本市目前人群感染为低风险，社区传播得到控制，京外输出风险较低，疫情平稳可控，已经具备了将响应级别调至三级的条件。

按50%限流开放公园

“调至三级后，我们仍要坚持‘外防输入、内防反弹’策略，坚持‘三防’‘四早’‘九严格’，时刻保持高度警惕，按照‘科学、精准、有效’防控要求，持续巩固来之不易的防控成果，毫不松懈抓好常态化疫情防控工作。”陈蓓说。

在发布会上，陈蓓还强调了调至三级响应下10项必须严格坚持的措施，以及部分将进行有序调整的措施。

其中，三项措施将进行有序调整。陈蓓说，按照国家常态化防控的总体要求，在广泛使用北京健康宝登记验码基础上，有序调整一些措施，分别为按50%限流开放公园、旅游景区和体育健身、图书馆、博物馆、美术馆等室内外场所。在落实主办方主体责任，严格清洁消毒通风、保持社交距离、科学佩戴口罩、完备应急预案前提下，可举办500人左右规模的会议，并视情动态调整会议规模。经评估后逐步限流开放会展、体育赛事、演出活动及电影院。陈蓓表示，下一步，本市将持续分析评估疫情形势，动态调整防控策略措施。

要做好秋冬季可能出现疫情的准备

陈蓓还在会上强调，一定要清醒看到，虽然经过全市上下的共同努力，当前防控形势持续趋稳向好，但大考还未到交卷时，一方面，新冠病毒本身的未知性和传染源的隐匿性提示，疫情防控形势仍然严峻复杂，未来相当长一段时间内病毒将与人类长期共存；另一方面，境外疫情大流行还在加速，国内省市及我们自身始终面临着疫情反弹的风险。这些都提醒我们，必须慎终如始，始终保持警惕，坚持“外防输入、内防反弹”不放松，抓实抓细各项防控措施，人人都要做疫情防控的第一责任人，出现发热等可疑症状时一定要及时报告、及时就诊，严格落实好自身和家人的防控措施。

同时，陈蓓提醒，要做好秋冬季可能出现疫情的应对准备，深入广泛开展好爱国卫生运动，把环境整治、公共场所规范、社区消杀、垃圾分类、健康监测、个人防护等纳入其中，将战疫中形成的好习惯、好做法融入日常工作生活。

文/本报记者 蒋若静 武文娟 李泽伟

核心

降级后10项措施须严格坚持

在会上，陈蓓还强调了调至三级响应下10项必须严格坚持的措施，分别为：

第一，严格落实“四方责任”，坚持单位和个人健康监测报告制度；第二，严格农贸市场、餐馆食堂、工地、工厂等重点场所防控，建立农贸市场等环境健康监测和从业人员症状报告制度，通风不畅、阴暗潮湿的地下空间不再作为经营交易场地；第三，严格口岸食品货物检验检疫，全面加强进口冷链食品监管；第四，严格境外进京人员全部集中观察和核酸检测，坚持目的地为北京的国际航班从指定第一入境点入境，落实中高风险地区人员进京管控措施；第五，严格落实“应检尽检”动态清零、“愿检尽检”做好服务；第六，严格社区常态化防控，精准落实防控措施；第七，严格发热门诊“1+3”（核酸+抗体、CT、血常规）排查、医疗卫生系统常态化防控和医院感染控制；第八，严格公共交通体温检测和公共场所测温验码等措施；第九，严格个人卫生管理，遵守《北京日常防疫指引》《首都市民卫生健康公约》，倡导健康生活，将爱国卫生运动长期融入个人、家庭、社区、单位、行业、部门、属地的常态化防控工作中；第十，坚持科学佩戴口罩，随身携带口罩，从事医疗卫生、公共服务等高风险暴露人员必须佩戴口罩，小于1米近距离接触、处于人员密集、封闭拥挤场所必须佩戴口罩，提倡勤洗手、保持社交距离。

文/本报记者 李泽伟 武文娟 蒋若静

重点

北京将推进20项健康北京行动

在昨天下午的发布会上，北京市卫健委新闻发言人高小俊还介绍了健康北京行动开展的相关情况。今年2月，市政府正式批复《关于推进健康北京行动的实施方案》，成立了由36个市级部门组成的健康北京行动推进委员会。3月份，健康北京行动推进委员会印发《健康北京行动（2020—2030年）》，明确提出深入开展20项健康北京行动，提出到2022年，城乡健康环境持续改善，影响健康的危险因素得到积极治理，全民健康素养水平稳步提高，人均健康期望寿命稳步增长，到2030年，健康生活方式全面普及，居民健康素养、主要健康指标保持国际先进水平。

20项健康行动分别为：健康政策推进行动、工作体系加强行动、健康素养提升行动、合理膳食推广行动、全民健身普及行动、无烟环境营造行动、心理健康促进行动、慢性病防治行动、传染病防控行动、家庭健康母亲守护行动、老年健康促进行动、残疾人康复促进行动、校长推进健康行动、医务人员倡导健康行动、企业管理者推进健康行动、厨师促进健康行动、健康环境提升行动、安全出行保障行动、京津冀健康协同发展行动和全球健康治理参与行动。

高小俊说，每一项行动均设定了2022年和2030年目标。围绕20项健康行动，已制定80项工作措施和行动任务，推进115项行动指标落实。

文/本报记者 武文娟 蒋若静 李泽伟