北京核酸检测机构扩至124所

举措

在昨天的发布会上，北京市卫生健康委新闻发言人高小俊表示，本市核酸检测机构已扩至124所，每日最大的检测能力从10万份扩增到23万份以上。

高小俊介绍，进入6月上旬，北京核酸检测机构已达到98所，日检测能力达到10万份。新发地疫情发生后，本市迅速扩大核酸检测能力。截至6月20日，核酸检测机构从98所扩至124所，日最大检测能力从10万份扩增到23万份以上。这124所机构中，疾病控制中心有20所，二三级医院有73所，医学检验实验室有31个。如采用5：1混检，每日可检测近100万人。

针对网传“湖北等省医疗队员驰援北京”的情况，高小俊介绍，国家卫生健康委近期从湖北、辽宁等地抽调检测人员，组成10支检测队伍共212人，支援央属、市属等10家医院开展核酸检测工作。这10支检测队，将于近日陆续抵京开展工作，预计每日可为北京提供约3万个样本的检测能力。

“如果我是密接者，第一次核酸检测为阴性，还需要隔离吗？”对此，国家卫健委临床检验中心研究员李金明在发布会上给出答复：“作为密接者，比非密接者感染风险要高，检测呈阴性也必须隔离，隔离期间一旦出现症状就要再检测，核酸检测阴性之后才能解除隔离。”

针对市民关心的“核酸检测准确度”问题，李金明解答说：“准确度有两方面的含义，一个是阳性准不准，另一个是阴性准不准。核酸检测呈阳性可以作为病毒感染的金标准，但也有一些特别的假阳性。这个可以通过严格的质量标准控制，以及对阳性样本的复查来避免，所以假阳性是可以避免的。”

但是，假阴性无法完全避免。李金明表示，“如采集样本的时机，比如密接者感染的初期，或是发病时间比较长，这个是核酸检测不能精准检出的。感染潜伏期的末期或是发病早期，以及采样的方法、采样的操作人是否能标准操作，都是可能造成出现假阴性的因素”。

文/本报记者 林艳 蒋若静 武文娟