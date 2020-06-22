热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京核酸检测机构扩至124所

密接者核酸检测呈阴性也须隔离

2020年06月22日08:15 来源：北京青年报

　　举措

　　在昨天的发布会上，北京市卫生健康委新闻发言人高小俊表示，本市核酸检测机构已扩至124所，每日最大的检测能力从10万份扩增到23万份以上。

　　高小俊介绍，进入6月上旬，北京核酸检测机构已达到98所，日检测能力达到10万份。新发地疫情发生后，本市迅速扩大核酸检测能力。截至6月20日，核酸检测机构从98所扩至124所，日最大检测能力从10万份扩增到23万份以上。这124所机构中，疾病控制中心有20所，二三级医院有73所，医学检验实验室有31个。如采用5：1混检，每日可检测近100万人。

　　针对网传“湖北等省医疗队员驰援北京”的情况，高小俊介绍，国家卫生健康委近期从湖北、辽宁等地抽调检测人员，组成10支检测队伍共212人，支援央属、市属等10家医院开展核酸检测工作。这10支检测队，将于近日陆续抵京开展工作，预计每日可为北京提供约3万个样本的检测能力。

　　“如果我是密接者，第一次核酸检测为阴性，还需要隔离吗？”对此，国家卫健委临床检验中心研究员李金明在发布会上给出答复：“作为密接者，比非密接者感染风险要高，检测呈阴性也必须隔离，隔离期间一旦出现症状就要再检测，核酸检测阴性之后才能解除隔离。”

　　针对市民关心的“核酸检测准确度”问题，李金明解答说：“准确度有两方面的含义，一个是阳性准不准，另一个是阴性准不准。核酸检测呈阳性可以作为病毒感染的金标准，但也有一些特别的假阳性。这个可以通过严格的质量标准控制，以及对阳性样本的复查来避免，所以假阳性是可以避免的。”

　　但是，假阴性无法完全避免。李金明表示，“如采集样本的时机，比如密接者感染的初期，或是发病时间比较长，这个是核酸检测不能精准检出的。感染潜伏期的末期或是发病早期，以及采样的方法、采样的操作人是否能标准操作，都是可能造成出现假阴性的因素”。

　　文/本报记者 林艳 蒋若静 武文娟

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

医保政策小问答：参加医保，到底有什么好处？   近日，为了让广大参保人更直观便捷地了解医保政策，一看就懂、一学就会，国家医疗保障局制作了“医保政策小问答”系列动画，让你两分钟快速了解最新最实用的医保政策。今天，让我们先来了解一下，参加医保到底有哪些好处。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn