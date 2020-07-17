加工处理果蔬及进食前后都要洗手

本报讯（记者 贾晓宏）果蔬产品入库出库要及时记录，运输果蔬人员在途中住宿就餐尽量避开高中风险地区，生吃水果蔬菜前用流动自来水清洗……近日，市疾控中心发布了果蔬防疫指引，从果蔬的配货、贮藏、运输、售卖、食用等不同环节给出了防疫建议。指引建议市民，加工处理果蔬前后以及进食前后都要洗手。

依据指引，果蔬产品在配送时使用的货车、手推车等运输工具需保持清洁，可用浓度为每升250毫克至500毫克的含氯消毒液喷洒或擦拭消毒，消毒作用不少于30分钟。配货人员需随时保持手卫生。果蔬产品的贮藏应符合相应标准的要求，入库、在库、出库情况均要及时记录，果蔬产品存放区的地面、墙壁及称量工具、运输盛放容器等，可用浓度为每升250毫克至500毫克的含氯消毒液充分喷洒或擦拭消毒，作用时间不少于30分钟，之后用清水擦拭干净。货物转运存放区域的门把手、电梯按键、楼梯扶手等经常触碰的物体表面，也需要进行消毒。

指引建议果蔬产品运输人员在运输产品途中住店、就餐时，要做好个人防护，尽量避开在高中风险地区住宿就餐。运输果蔬的工具需保持清洁，可使用含氯消毒液喷洒或擦拭消毒，运输人员应随时保持手卫生。果蔬售卖区的地面，可使用含氯消毒液充分喷洒，不留死角，或使用含氯消毒液浸泡的拖布擦拭消毒。果蔬售卖区的刀、称量工具等相关用品用具可使用含氯消毒液喷洒或擦拭消毒。售卖区工作人员的围裙、手套、工作服等织物类物品，可煮沸消毒15分钟，或使用浓度为每升250毫克的含氯消毒液浸泡15分钟至30分钟后，再按常规清洗晾干即可。

指引建议

市民在食用水果蔬菜时，如果生吃需要用流动自来水清洗干净；需要加工的果蔬应烧熟煮透。加工处理果蔬前后以及进食前后均应洗手。用于处理、盛放果蔬的炊具、砧板、抹布和餐具等应保持清洁卫生，使用后及时清洗，必要时可使用浓度为每升250毫克的含氯消毒液喷洒或擦拭消毒，作用时间不少于30分钟，之后再用清水擦洗干净。

疾控部门在指引中特别提示，由于消毒剂有一定的毒性刺激性，配制和使用时应注意个人防护，戴好口罩、帽子、手套，穿上工作服。消毒剂具有一定的腐蚀性，达到消毒时间后要用清水擦拭干净，防止对消毒物品造成损坏。

中风险地区降至3个 市疾控：仍要做好防控

■3个中风险地区均在丰台，其他区的街乡均为低风险地区

■本市已连续10天无新增确诊病例报告

本报讯（记者 贾晓宏 孙乐琪）昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任刘晓峰介绍，目前全市中风险地区已经降至3个，均在丰台区。全市其他区的街乡均为低风险地区。

7月15日0时至24时，本市无新增报告确诊病例、疑似病例，已连续10天无新增确诊病例报告。按照本市向国家卫生健康委报备的《常态化防控下北京市新冠肺炎疫情风险分区分级标准》，经评估，丰台区卢沟桥街道连续14天内无新增本地确诊病例，由中风险地区调整为低风险地区。截至目前，全市共有中风险地区3个，为丰台区花乡（地区）乡、马家堡街道、新村街道。丰台区其余街道为低风险地区。全市其他区的街乡均为低风险地区。

近期，本市疫情防控持续向好，但境外疫情仍在持续上升。近一周来，境外平均每日新增病例数在20万例左右，输入境内的病例也时有发生。随着本市中高风险地区陆续降级，部分封闭小区解封，集中隔离人员解除隔离回归日常生活，疾控部门提醒，社区防控仍然需要持续保持高度警觉，落实登记验码、健康监测、环境清洁消毒、健康教育指导等各项防控措施，督促居民做好环境清洁和个人防护，不麻痹、不厌战、不松劲，为全面有序复工复产复市复商做好准备。社区（村）和各单位以及各类市场要结合疫情防控，开展爱国卫生运动，开展清洁环境行动，做到居室、小区和街道、市场整洁；加强房前屋后、楼道、电梯、卫生间、运动器械等公共区域、公共设施的消毒管理，确保环境卫生安全。坚持晨练晚练的市民在外出时别忘了保持社交安全距离，锻炼不扎堆，回家就洗手。有老人和孩子的家庭，应尽量减少访客。

■ 全力做好中考工作

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，全市各有关单位要全力做好中考组织工作，加强考生和工作人员健康监测。

今天起，中考举行。徐和建表示，中考期间广大市民请尽量选择绿色出行，礼让送考车辆，尽量减少噪音。

■ 累计采样近万件

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作发布会上，市疾控中心放射卫生防护所副所长、疫情防控专班现场采样组组长翟曙光介绍，6月12日以来，市区疾控人员累计采集新发地批发市场环境样本和人员样本近万件。根据采样检测结果，不仅能确定疫情传播范围，摸排感染路径和重点区域，也能为制定环境卫生标准和采取预防措施提供依据。

■ 累计治愈出院167例

7月15日，本市无新增报告新冠肺炎确诊病例，治愈出院23例。截至7月15日24时，新发地市场聚集性疫情的确诊患者中，累计治愈出院达167例。

6月11日0时至7月15日24时，本市累计报告本地确诊病例335例，在院168例，治愈出院167例。尚在观察的无症状感染者17例。

本报记者 孙乐琪 贾晓宏