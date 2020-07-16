中科“灵芝孢子提取技术”高价值专利培育中心获国家资金支持

近日，南京市市场监管局印发《关于下达2020年度国家知识产权运营服务体系建设资金（第七批）和市知识产权战略专项资金（第五批）的通知》，公布2020年全市17个高价值专利培育中心项目名单。中科健康产业集团自主知识产权核心技术—“灵芝孢子提取技术”成功入选，并获国家专项支持资金100万元。

据介绍，中科集团在灵芝有效成分提取研发与生产工艺上取得了一系列突破并拥有自主核心技术，实现关键技术自主可控。在灵芝破壁、活性成分萃取、组方、灵芝抗肿瘤等方面均获得了突破性的科研创新成果，取得了核心专利技术。

中科集团表示，将继续加码研发投入，围绕灵芝孢子提取技术，继续培育具有较强前瞻性、能够引领产业发展、有较高市场价值的专利，不断推出技术领先产品，引领行业发展，助推中药现代化高质量发展。