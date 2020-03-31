中科灵芝 扎实“练内功” 打造中国优质品牌

中医药是中华民族的瑰宝，在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中具有独特的作用。近年来，中医药的创新发展、中药现代化让中医药在维护人民健康方面的作用越来越明显。越来越多的企业着力于中医药的现代化、致力中医药大健康产业的创新发展。然而基于中药产业的复杂性，产品的质量与安全性受其产业链多个环节的影响。如何使传统中药与现代科技结合，使中药产品达到“安全、有效、稳定、可控”的现代标准，保障中药产品质量安全，是中药大健康产业关注重点。

中科健康产业集团（以下简称中科集团），成立于1984年。作为有着36年品牌历史的中药保健食品及药品生产企业，中科业集团始终秉承以客户至上、质量为本的经营发展理念。时刻牢守质量安全防线，以打造有保障的质量体系为发展核心。

传承民族瑰宝 坚持中药现代化

中科集团成立以来，始终坚定的走中药现代化的道路，依靠科技创新引领企业发展。1999年中科集团成功研发灵芝孢子油上市后，开辟了灵芝产业新发展，奠定了中科灵芝行业领导者地位。2003年中科灵芝孢子油获国家科技部、国家知识产权局等单位联合举办的第14届全国发明大会“金奖”。先后获十余项国家发明专利，其中2010年，获PCT国际发明专利“一种富含灵芝孢子油的抗肿瘤中药制剂及制备方法”。

2002年中科灵芝孢子油等7个产品在新加坡注册为药品，2013年中科灵芝胶囊获加拿大卫生部NPN认证，2017年中科集团在美国建立分公司，让灵芝的现代化成果走出国门。2019年，中科灵芝产品开启了与美国权威肿瘤研究机构MSK临床研究合作，中科向世界传递中国自主创新的成就，向全世界展示民族瑰宝—中药灵芝的魅力展。

作为灵芝行业老字号品牌，中科深知，品牌的背后是质量，唯有质量才能树品牌。产品质量是贯穿企业整个生命周期的核心要素，确保产品质量安全是企业的生存之本。中科团始以打造有保障的质量体系为发展核心，构建了从产品研发、原料管理、标准化生产、质量检测、售后服务全方位质量管理体系。

层层把控 守好产品质量关

中科集团质量部负责人钱一帆表示，“产品的质量直接影响到大家的消费信心，有质量保障的产品，才有吸引力和美誉度，消费者才会愿意购买、安心使用，才能建立消费的信任感和忠诚度。中科在质量把控上通过层层检测，为消费者守好质量关，不合格的产品绝不允许出厂销售。”

中科集团拥有3500平米专业质量检测实验中心，设置科学的QA、QC团队检测管理制度。拥有中药分析、成分鉴定所需要的高端的、精密灵敏的分析检测设备，气质联用仪、气相色谱仪、液质联用仪、紫外分光光度计、生物安全柜等近百套仪器设备。可实现对重金属、微生物、农药残留、塑化剂等非法添加做快速检测；对中药材及植物原料标志性成分进行相应探索研究。可针对食药监部门、平台日常检验发现的问题，以及结合消费热点进行专项检测。

“例如农残，我们远比国标要求的检测项目更多，我们实验中心检测设备可支持农残项目检测超200项，另外塑化剂指标不在保健食品出厂检测范围内，但是我们不断升级了实验室硬件后，可以做到随时检测塑化剂指标。”中科质量检测实验中心为生产、科研及成品质量稳定性及时提供准确的数据。

钱一帆表示，中科的产品除严格自检以外，每年都会定期送到权威第三方检测机构进行质量检测。另外，中科被列入国家食药监局保健食品重点检测单位，每年被抽检的批次有达上百个，中科产品以过硬的品质接受政府部门的监督。

“我们的生产基地，包括灵芝孢子油萃取线都是对消费者开放的，同样质量实验中心也对消费者开放。我们有哪些高端设备、有哪些规范流程都是明明白白可以让消费者看到的，这也是实验中心给予消费者的一份安心保障。”

钱一帆表示，中科集团质量分析实验中心正在开展CMA、CNAS认证工作。未来实验中心的管理更加规范，检测数据更加权威，出具的检测报告也更具有公信力。

构建全生命周期质量管理体系

对于企业而言，长久的做好产品质量把控，需要一套科学有效的质量管控体系。钱一帆对此介绍称，中科集团构建了全生命周期质量管理体系，涵盖产品研发、原料管理、标准化生产、质量检测、售后服务整个流程。

“产品在研发阶段的设计思路形成了产品质量的先天基础，是产品质量安全稳定的前提。每批产品严格按生产工艺和标准操作规程进行操作,生产过程的工艺参数得到了科学、严格、精准的监测和控制,大大提高了工艺参数控制水平，有效提升产品质量及其稳定性。”

“我们还不断的创新升级质控技术，并建立了产品溯源系统，对产品原料、辅料、生产环节追溯管理。”钱一帆称，目前中科灵芝孢子油，建立了质量标准—中药指纹图谱、对危害性成分做质量风险监测工作、并在中科创新牌灵芝孢子油软胶囊随瓶附带了溯源码，方便消费者了解产品信息。

实现关键技术自主可控?

“中科集团在中药现代化领域，尤其是灵芝的中药现代化领域可谓实现了从小到大，再到行业领先的革新。”钱一帆表示，中科从灵芝的菌种鉴定到灵芝药理、药效、毒理试验，都做了严谨的科研探索。在灵芝的培植、灵芝孢子的破壁、活性成分萃取、组方、灵芝抗肿瘤的等方面都做了深入、细致、广泛的研究工作。目前，灵芝类保健食品已获30余个批文，灵芝类发明专利已授权20个左右。此外，目前，中科研发的新药中科灵芝孢子多糖胶囊正在进行II临床试验，复方灵芝孢子胶囊正在进行III期临床试验。

钱一帆之所以对中科产品信心满满，源自于对生产基地、生产工艺和实验室检测体系有足够的自信。“在生产工艺上我们全程自主生产，从灵芝孢子粉破壁、灵芝孢子油CO2超临界萃取技术、到软胶囊灌装等全套工艺均自主生产，不进行委托加工。”钱一帆表示，这主要得益于中科长期以来重视以基础科研工作，不断突破关键核心技术，围绕质量搭建了从产品研发到核心工艺掌握再到全产业链的闭环。

在全方位的质量体系下，中科灵芝产品从诞生到走向市场如今已走过了20年，一直以来在消费者中保持较好的口碑。在保健食品行业，产品生命周期短暂几乎是业界共识，有着“你方唱罢我登场，各领风骚三两年”的说法。中科集团正是基于对以质量树品牌理念的坚守、对中药现代化事业的坚持、对原创核心技术研发的执着，才取得36年稳健发展的成果。

保健食品行业普遍存在“富不过五载”的现象，“保健”企业该如何改变这一现状？钱一帆认为，企业应该扎扎实实“练内功”，踏踏实实做好产品质量。坚持原创核心技术的研发、加大质量检测力度、升级生产工艺、搭建研发平台、严控质量，以优质的产品重塑消费者对市场的信心。中国目前正在从制造大国向创造大国转变，大健康产业也应打造出让国际市场认可的中国优质品牌。