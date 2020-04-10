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中科灵芝为武汉捐赠价值100万元产品

2020年04月10日17:39 来源：人民网-人民健康网

为感谢疫情期间作出巨大贡献的武汉人民，4月10日，中科健康产业集团联合武汉发布、淘宝神人、薇娅直播共同发起了“为武汉人民送宠爱”—“武汉地址免单”公益活动，：持“武汉地址”的顾客，在淘宝天猫平台“中科旗舰店”下单，可免费领取1份灵芝孢子粉。活动于今天上午10点开始，不到半个小时，价值一百万元、2000多份的灵芝孢子粉已全部被来自武汉的顾客下单领取。据悉，这2000多份包裹将全部发往武汉，送到武汉人民手中。

在疫情爆发第一时间，中科集团就积极向武汉当地医院、养老院捐赠灵芝孢子粉。同时通过南京市卫健委，向南京援助武汉的医生捐赠灵芝孢子粉。中科美国公司在纽约也对华人社区、医院开展捐赠活动。中科香港公司向当地开展捐赠。中科集团为贫困学童开展捐赠用于网课学习的电子设备、向中科希望小学师生捐赠防疫物资。

抗击疫情的关键时刻，中科集团组织党员志愿者团队为当地社区疫情防控贡献力量。相信只要中国人民团结一致，众志成城，一定能够打赢这场疫情阻击战！

(责编：刘卿、孙博洋)


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