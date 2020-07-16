中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友：借鉴北京经验应对突发疫情

回顾此次北京市的疫情，确诊病例主要集中在丰台区，其次是大兴区，东城区、西城区、朝阳区等有少量病例出现，北部的一些地方没有出现病例。也就是说，此次疫情集中在丰台区新发地批发市场周围，有轻微地向外蔓延，但是没有造成更大范围的扩散。

说北京市的疫情没有扩散，有哪些依据？第一，6月11日是北京市经过连续56天没有新病例以后，再次首次报告新的病例。这个病人最早出现症状是在6月5日，从病人出现症状开始他已经有传染性了，从6月5日—11日，这是疫情在不断地酝酿、蔓延、传播的过程。但这位最早病例的家庭成员，一个都没有感染。北京市根据最早就诊的几个病例，第一时间利用大数据锁定了这些病例的可能共同暴露特征，指向新发地这一个非常可疑的源头。根据这些信息，地方政府很快对新发地批发市场的工作人员、周边群众进行筛查。于是出现这样的情况——从6月11日1个病例，到6月12日的4个病例，到6月13日的30多个病例。需要强调的是，这些病例都是地方政府部门主动筛查发现的。也就是说，从最初的病人出现症状到就诊，总共只花了五六天的时间，留给病毒在社会上传播扩散的时间非常有限。

自6月11日北京出现疫情以后，北京市就迅速锁定了新发地批发市场这个疫情的源头，并在6月12日夜里就关闭了新发地市场，迅速切断了主要的病毒传播方式，这可以说是北京疫情的第一个拐点。接下来，北京市大力查找可能的病人，及时主动搜索其密切接触者，又很快对高风险地区进行了界定，并且要求高风险地区或有高暴露的人限制离京，这个时间也很短。由于这两个时间采取措施都很短，没有给病毒在社会造成更大扩散的机会。这些举措使得北京感染新冠肺炎的病例在短时间被发现，传播途径得到了控制，疫情得到了有效遏制。

疫情防控就像打仗，分秒必争，采取的措施快就有可能及时阻断疫情，及时防止扩散，稍微迟疑就有可能酿成大祸。可以说，北京此次能在较短时间内控制疫情，也是吸取了我国应对武汉疫情的相关经验。在总结经验教训的基础上，北京市快速反应，第一时间采取强有力的措施，使得疫情没有扩散到更大范围。所以北京这次的有效控制也是武汉人民、北京人民共同努力的成果。

北京此次疫情的追溯也带来两点启示：第一，在56天没有病例的情况下，病毒是怎么被带到新发地批发市场的？另外，对新发地批发市场不同的从业人员进行分析发现，该市场位于地下一层的牛羊肉大厅同时也销售水产品，而在水产品区域的环境中，查到的核酸阳性比较高。水产品区域从业人员的发病比例比较高，也就是说，在这样一个局部的环境当中形成了病毒传播、扩散的中心。怎么形成的，目前还没有找到答案，我们正在努力破解这个谜。

去年武汉发生疫情时，最早发生的大部分病例在华南海鲜市场，也是发生在销售水产品和肉类的地方。这两种情况的相似性，为进一步破解新冠病毒来源这个谜题提供了新的方向。对此，我们希望能够尽快找到答案，因为这个答案不仅是回答北京这场疫情的关键问题，也是为其他地方防止发生类似现象提供科学支撑和依据。

当前，新冠肺炎还在全球大流行，在多数国家还是处在持续上升的态势。中国之所以把疫情控制在一个很低的水平，基本阻断了国内的传播，那是由于全国人民的参与，政府果断的措施，坚决有效，才使得我们仅用两个多月的时间就将突如其来的疫情控制住了。但在美洲、欧洲、亚洲、非洲等多数国家，疫情仍然非常严重。这使得我国如果稍微不注意，输入的病例就会引起再次流行。零星疫情散发的风险仍然存在，而北京此次的相应举措，可以说给我国应对局部突发新冠肺炎疫情提供了可借鉴的模式。

（本报记者 詹媛采访整理）