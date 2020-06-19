疫情为何出现在新发地？

为什么已经近两个月没有出现疫情的北京重新发生了疫情？为何疫情出现在新发地市场？中国疾病预防控制中心流行病学首席专家、参加了北京新冠肺炎防治调查的吴尊友在昨天的新闻发布会上，针对公众关注的问题逐一解答。

水产类工作人员发病更早

吴尊友介绍，中国疾病预防控制中心和北京市疾控中心对疫情的形势做了分析，把北京报告病例特别是新发地市场工作人员按照职业分类，如售卖牛羊肉、水产、蔬菜、杂货后发现，卖水产这一类人感染人数要多，其次是卖牛羊肉的，再次是其他。把这些病人的诊断报告时间，还有发病时间按照不同的职业做了分布，又发现水产类工作人员发病时间比其他人员要早。

吴尊友介绍，调查组对市场很多地方环境采样，包括不同的地面、物品等，采样结果和病例结果放在一起进行分析，发现污染严重的地方在水产类和牛羊肉的大厅。去年年底武汉开始报告的病例来源于华南海鲜市场，当时怀疑的矛头指向野生动物。事实上，野生动物交易区与海鲜区在一起。北京和武汉的情况联系起来，对解开这个谜提供了新的方向。

为什么海鲜市场产生了可能的传染源？吴尊友说，初步分析，卖海鲜涉及到冰冻产品，温度低，湿度大，适合病毒存活，“至于为什么这些地方会产生传播中心，它的机理是什么，需要进一步进行研究和分析”。

疫情控制在了最小的范围

北京近日报告病例158例，是否属于疫情的正常反弹现象？吴尊友表示，北京出现这次疫情，“一方面可以说预料之中，全球仍然处在疫情高流行阶段，平均每天新报告十几万例，只要有境外输入的风险，中国任何地方都可能出现输入病例以及引发的小规模聚集性疫情，这是正常的。但是，又发生在一个批发市场，而且集中出现，这是意料之外”。

吴尊友为北京近日的防控工作点赞，他表示针对疫情，北京市响应及时，第一时间发现了疫情，第一时间锁定了源头，第一时间采取措施，切断了继续传播，把疫情控制在了最小的范围。

新发地批发市场出现疫情，群众对蔬菜水果的食用产生担忧，吴尊友表示，对于蔬菜瓜果，如果产地是安全的，那么这地方就没有由于生产造成污染的问题。如果供应的市场也是安全的、没有疫情的地方，这样的蔬菜瓜果就是安全的，可以放心大胆地吃。 文/本报记者 李泽伟 解丽 刘婧