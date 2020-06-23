你关心的疫情问题，权威解读来了

6月份，北京时隔56天后再次出现新冠肺炎疫情。对于此次疫情，北京地区的老百姓有很多疑问。例如，核酸检测是否存在有效期？还能放心去超市、商场购物吗？怎么判断此次北京流行的新冠病毒毒株来源，秋冬季疫情是否会卷土重来？新冠肺炎疫情还会持续多久？针对这些问题，近日在北京市科学技术协会主办、北京科学中心承办的“首都科学讲堂”科普报告会上，中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友研究员逐一进行了回答。

北京的疫情控制住了吗？

问：您此前在新闻发布会上提到北京的疫情已经控制住了，如何理解这句话呢？

吴尊友：这个控制的意思是主要的传播方式、主要的流行模式已经切断了。但并不代表防控工作取得了决定性的胜利，也不能放松防治措施。实际上，现在这个阶段应该是防控最关键的时候。这是因为虽然主要的传播方式被切断了，但还有分散在各区的病例，也许还有零星的病例没有找到。扩大核酸检测筛查就是把还没发现的病例找出来，这个工作量很大，任务非常艰巨。但无论如何，现阶段的防控措施还不能放松，我们一定要咬紧牙关，继续实施强有力的措施，直到最后彻底地把病毒的传播链打断，没有任何新增病例报告。

核酸检测存在有效期吗？

问：目前北京的一些学校也在组织学生进行核酸检测，如果学校已经组织了集体的核酸检测，学校是不是就很安全了，核酸检测存在有效期吗？

吴尊友：核酸检测是非常重要的发现感染者的方法，如果学生都做了核酸检测，而且都是阴性的话，那说明学生都是安全的，学校的环境也是安全的。如果做了核酸检测之后，再没有去其他高风险地区，那就是安全的。但如果又去了高风险地区，那么还会有再感染的可能，后续在有需要的情况下，可能还会需要再次检测，所以说，检测以后尽量不要再去高风险地区。

还能放心去超市、商场购物吗？

问：疫情之下市民是否还能放心地前往超市、商场购物？海鲜、肉类、蔬果怎样吃才安全？

吴尊友：这是很多老百姓非常关心的问题，到超市购买这些物品应该没有什么太大的风险，尤其是通风条件比较好的情况下。说到超市里面的环境，如果不是在潮湿、地面有水的环境中，一般来说都不会有风险。现在全国也对各个市场进行检查、排查，这种风险应该说是很低的。随着北京疫情发生以后，全国各地都对这一类的食品加强了检测、检验，从目前的检测结果来看，还没有在其他超市物品上查到病毒污染。因此，购买蔬菜、瓜果，包括一些肉食的时候，应该说也是比较安全的，大家不要过分担心。

抗生素能抵抗新冠病毒吗？

问：新冠病毒有特效药吗？服用抗生素能抵抗新冠病毒吗？

吴尊友：抗生素对预防和治疗新冠肺炎没有作用。目前还没有找到有效的特效药治疗新冠肺炎。抗生素对于病毒也不起作用。滥用抗生素还可能造成对其他细菌的耐药性，所以不主张大家随意使用抗生素。

如何判断北京流行新冠病毒毒株来源？

问：目前的判断是北京地区此次流行的新冠病毒毒株与在欧洲国家流行的更接近，它的含义是什么？如何判断北京流行新冠病毒毒株来源？

吴尊友：我们对病毒的基因结构进行测序能够观察到它的排序。病毒在复制中，总会发生一些微小的变化，如果它在氨基酸排序方面有一两个变化，我们就能够把它分析出来。毒株氨基酸结构相似度越高，同一个来源的可能性就越大。如果流行的时间很长，一个地方和另外一个地方就不一样，通过测序就能发现出来。

从1月份以后，世界各地都在对新冠病毒进行测序，通过这些测序就能了解病毒的变化。总体来说病毒没有大的变异，所以它的传染性、致病性没有变化，但是它在某一个片断上的氨基酸有变化，这就能告诉我们这次北京流行的病毒是2月、3月在武汉流行的毒株，还是在欧洲其他国家流行的毒株。

那么，北京流行的毒株更接近在欧洲国家流行的毒株，它的含义是什么？它不意味着这个毒株一定来自欧洲国家。这是因为由于欧洲的控制力度不大，所以欧洲流行型毒株很快向世界扩散。就我国来说，3月份国内疫情控制以后，境外输入的病例携带的也主要是欧洲流行的毒株，所以北京这次出现的疫情有可能源于其他国家，也有可能就是来自我国有境外输入病例的地区。

秋冬季疫情是否会卷土重来？

问：秋冬季是呼吸道疾病的高发季节，今年秋冬新冠肺炎疫情会不会再次暴发？

吴尊友：大家都问秋冬季，特别是冬春季新冠肺炎会不会再来。这种想法多基于对呼吸道传染病的认识，认为感冒等呼吸道传染病都会在冬春季流行。实际上目前全球的新冠肺炎流行还处在高峰期，第一波还没有过去，现在全球每天有十几万人新冠病毒感染。以北京来说，现在已经进入夏天，如果不是措施得力的话，不用等到秋天、冬天和来年春天，防治措施一放松马上疫情就会起来。在北京地区，如果我们现在的力度不继续加大，不把它彻底消灭的话，这个疫情还会死灰复燃，还会造成更大范围的扩散。所以我们每一个人，即使在夏天还是要注意防护，在密闭或空气流通不好的地方，一定要坚持戴口罩。

新冠肺炎疫情还会持续多久？

问：从流行病学的角度分析，新冠肺炎疫情还会持续多久，人类会被迫与它长期相处吗？

吴尊友：这是一个非常重要的问题，大家也非常关心。我们每个人都有不同的期待，大家都希望新冠肺炎最好能够像非典一样，过去以后就消失了。但是，从过去五六个月的情况来看，短期内新冠病毒不可能被消灭，很有可能与人类长期共存，而这种长期共存很有可能比感冒、流感带来的危害更严重。我们也寄希望于预防疫苗尽快出来，从而能够用于健康人群的接种，有效防止新冠肺炎给人类带来更大的危害。

（本报记者 詹媛）