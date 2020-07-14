钟南山：疫情对人心理的影响大过身体

科技日报广州7月13日电 （记者叶青）“接下来要注意两个方面的工作，一是要研究全世界怎么加强合作，二是注重对人们心灵的抚慰。”在谈到目前新冠肺炎疫情的发展形势时，中国工程院院士钟南山特别强调。

记者13日从广州市政府新闻办获悉，近日钟南山在广州医科大学附属第一医院与中国影协副主席于冬、著名导演刘伟强等一行，就抗疫主题电影《中国医生》的拍摄制作进行座谈交流。

“我相信人永远比病毒聪明。”座谈会上，钟南山表示，虽说病毒难以预测，但从原始社会至今，人类已然渡过了千难万险。现代社会有发达的医疗科技和社会管理措施，再加上现在全世界的医务人员、甚至老百姓都对科学应对新冠肺炎疫情有了基本常识，人们不会再像以前那么被动。

钟南山表示，他最近与一些国外医疗界的朋友交流时，经常能感受到他们心中的压力。他特别提到，“国际疫情依然没有得到有效缓解，这对人心理的影响要大过对身体的影响。我们现在需要一个提升士气的办法，或者说心理疏导的办法。”

据介绍，即将拍摄的抗疫主题电影《中国医生》，将电影的镜头聚焦以钟南山院士为代表的这一批医生群体，彰显中国抗疫精神。

“用讲故事的方法来引导、鼓舞大家，我还是很期待的。”钟南山对电影的制作提出了一些自己的想法和意见，他说，“希望你们不仅要走访一些专家，还要更多地采访在一线埋头苦干的医务人员，他们是大多数。”

“现在国外的朋友对中国还是有一些误解。”在谈到影片的传播时，钟南山表示，目前国外有些人喜欢对病毒贴上政治化的标签，他希望电影能从人性的角度打动国外观众。