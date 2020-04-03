中国工程院院士钟南山：中国积极干预疫情 血浆治疗有效果

人民网北京4月3日电（董童）在4月2日举行的新冠疫情防控国际经验分享会上，中国工程院院士钟南山分享了我国在新冠肺炎防控的一些经验。

联防联控机制应对疫情传播

钟南山表示，我国政府面对新冠肺炎这一高传染性疾病，选择采取积极的举措来进行干预，并通过关闭武汉交通等措施，防止疫情蔓延。同时在全国范围内实时播报确诊病例和疑似病例的数量，做到让公众及时知晓。

此外，还通过启动联防联控机制，采取早预防、早发现、早诊断、早隔离，对所有的密切接触者，包括无症状的接触者都进行核酸检测。用4周的时间，总体上控制了疫情，并且确认了戴口罩和保持距离，可以有效阻止病毒的传播。

无症状感染者早期感染力强

“上海去德国出差开会的一位男士，回到中国后就有了症状。2至3天后被诊断出有新冠病毒。与两位同行的两人，一开始是没症状，但之后确诊感染。这不仅提供了人传人的证据，也证明了无症状感染者也有可能传播病毒。所以，需要更加关注无症状感染者，因为他们也有可能向健康的人群来传播。”钟南山提出，虽然不知道感染力是多少，但可以告诉大家，对那些和感染者有密切接触的，或是来自重点地区的人员，要非常关注。

钟南山强调，通过和中东传染病、SARS进行数据对比和分析研究发现，发病早期病毒载量非常高，一周之后就会显著下降。所以这些感染者没有症状时，也有很强的感染力。

多种试验方法中血浆治疗有一定效果

钟南山介绍，专家组在进行研究时，尝试了多种治疗方法。他表示，在试验过程中发现，某款西药在减少病毒的载量、缩短临床症状展示的时间方面效果一般。在对另一种西药进行临床检测时，采取了体外的研究。对197位病人进行了10天的临床实验，从血氧集中度、病毒转阴率比例和病毒载量发现有明显的效果，所以觉得这一药物应该有用，试验数据目前已经上交。

钟南山介绍，一款中药的实验数据也很快会进行公布。他对于这款药物的部分数据进行了分享，284位患者的试验显示，治疗组总体治疗率比对照组要高，而且症状改善方面更快，治疗组胸部CT的改善率也体现出了明显差异，但轻症转重症、病毒转阴的时间方面，数据差异不够明显，这款中药对于普通型的、轻型的患者更有效。

此外，钟南山提出，尽管在实验室的数据差别并不非常明显，但是用康复者血浆治疗之前和之后，可以看到血清综合抗体的量得到了大大增强，病毒载量要低很多，大量都转阴，可以充分表明获得康复血浆治疗的病人效果非常明显，也说明康复者的血浆具有一定治疗效果。