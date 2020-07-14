热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京6月11日以来共发生18起涉及家庭的聚集性疫情

2020年07月14日07:21 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月13日电（池梦蕊） 13日下午，北京市召开第150场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰介绍，6月11日以来，共报告涉及家庭的聚集性疫情18起，确诊病例60例，占新发地聚集性疫情病例数的17.9%。

　　刘晓峰表示，呼吸道传染病的家庭传播风险较高，新冠病毒的传播也不例外，共同居住生活的环境被污染后，会导致家庭传播。在此提醒市民朋友，一定要从培养个人卫生习惯、全面清洁环境做起，防止接触性传播，减少家庭传播风险。每日开窗通风，保持空气清新；定期开展大扫除，清除卫生死角，垃圾存放要扎好口、盖好盖儿；可以使用含氯消毒剂喷洒、擦拭家具、地面、台面、门把手等家庭成员经常接触的物体表面，适度消毒。养成勤洗手、戴口罩、用公筷、分餐制、少聚集、注重食品卫生等良好的卫生习惯，外出回家后先洗手、更衣，再接触家人，不将病毒带回家；出现身体不适，早报告、早诊治，做好隔离和防护，不带病照顾家人，避免病毒在家庭中传播。

　　餐具、厨具要经常消毒，冰箱应定期清理，适时消毒。餐具、厨具首选煮沸消毒法，将清洗干净的餐具、厨具完全浸泡在开水中煮沸15分钟，就可以起到很好的杀灭病毒的效果。冰箱可以采用消毒液擦拭表面的方法进行消毒，消毒前，要先清空冰箱里的东西，断电、恢复至室温、将积水擦干后再进行消毒。特别要注意的是，冰箱表面材质不同，使用的消毒液不同，易腐蚀的金属表面可以使用季铵盐类消毒剂，其他材质的表面可以采用含氯消毒剂，作用时间30分钟后，记得用清水擦干净，或者用75%的酒精擦拭消毒两遍。

　　刘晓峰提示，家庭是我们幸福的港湾，是健康生活的起点，预防新冠病毒感染，让我们从自身做起，从细节做起，养成健康习惯，共建健康环境，守护家庭健康，巩固来之不易的防控成果。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》印发   近期，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》，国家卫生健康委规划发展与信息化司对有关要点进行了解读。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn