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疫情以来北京儿童医院完成门急诊50.6万人次 实现院内零感染

2020年07月22日16:45 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月22日电 （董兆瑞）今天下午，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第159场新闻发布会上，首都医科大学附属北京儿童医院院长倪鑫介绍了严格落实疫情防控， 做好患儿医疗服务相关情况。

　　疫情发生以来，北京儿童医院党委按照北京疫情防控工作领导小组总体部署，在北京市卫生健康委和市医管中心的领导下，一手抓疫情防控，一手抓医疗服务，门急诊医疗服务始终照常开展。截至7月21日，医院完成门急诊50.6万人次，其中急诊5.1万人次，出院人数2.1万人次；手术6321例，其中急诊手术1182例；完成新生儿转运208例，其中需要呼吸支持转运的危重新生儿103例。实现了院内零感染、服务跟得上的整体目标。

　　分级分区，加强患儿服务管理。医院在空间有限的情况下，严格按照院感要求，实现患儿分级分区管理。门诊严格采取预检初筛、诊台再筛、医生问诊三筛的“三防三控”流程，确保不漏筛一个患儿。就诊过程中，严格执行“一患一医一室”“进一候一”“一米线”等要求，避免患儿聚集；畅通急诊绿色通道，新建急诊备用诊室和隔离抢救室，启用急诊备用手术室，严格急诊筛查，在疫情防控要求下，确保急危重症患儿得到及时救治；持续加强对收治住院患儿的病情评估，所有患儿入院前均需进行核酸检测等健康筛查，无异常情况方可办理入院手续；为满足疫情期间血液肿瘤患儿的特殊救治需求，医院腾挪出一个专门病区用于患儿化疗。所有病房坚持体温监测、严格陪住管理，谢绝探视，确实需要陪住的，固定1名陪住人员，并对陪住人员进行体温监测、核酸检测，做到应检尽检，严格院感管理。

　　创新服务，适应多元就医需求。儿童常见病、急危重症、复诊患儿有着不同的就医需求，为进一步适应患儿就医所需，目前，我们在天坛医院、世纪坛医院、清华长庚医院、石景山医院、良乡医院相继成立了诊疗中心，输出人才、管理、技术和服务，方便就近诊疗；同时托管了北京顺义妇幼保健院、河北保定市儿童医院、河南省儿童医院，并与全国各地30多家省级儿童医院建立了儿科医联体网络。

　　在此建议家长，儿童出现急症时，要第一时间带孩子就近看急诊。普通感冒等呼吸道常见疾病，可选择北京儿童医院在各地的医联体机构就近首诊。慢性病患儿需要定期复诊，疫情期间，医院正式开通了互联网诊疗服务，符合条件的复诊患儿关注微信公众号“北京儿童医院服务号”，点击“互联网诊疗”，即可实现在线复诊、在线开药以及处方药品配送到家服务。没到北京儿童医院看过病的或疑难重症患儿，除通过刚才提到的医联体实现远程会诊和绿色转诊外，还可以通过北京儿童医院微信公众号、APP等多种方式预约医院7天内的号源。自6月11日起，北京儿童医院已取消实体就诊卡，就诊患儿家长仅凭一个二维码即可完成预约挂号、分诊、就诊、缴费、取药等流程。没有二维码的患儿家长关注微信公众号“北京儿童医院服务号”可随时在线获取。

　　严格管理，确保医患人员零感染。北京儿童医院采取先培训再上岗、边上岗边培训的方式，不断强化医院全员防护意识，提升个人防护能力。严格内部管理，坚持全员佩戴口罩和正确手卫生。建立全员体温监测和健康状况强制报告制度，严格减少不必要的人员流动。根据疫情特点和儿科特色，实行门急诊动态排班制、发热门诊轮班制和专家会诊制。在做好院内疫情防控和医疗服务工作的同时，先后组织5批共28名医疗队员支援定点医院，选派31名医务人员支援丰台区完成核酸检测任务。积极开展愿检尽检核酸检测服务，开设独立检测区域，对自愿检测人员开展核酸检测服务工作。

　　下一步，北京儿童医院将继续坚持以患儿为中心，在做好疫情防控工作的同时，继续发挥儿科医联体网络和互联网技术优势，实现儿科医疗资源合理配置，不断改善创新医疗服务，加强预防保健服务，适应患儿健康需求。

(责编：许晓华、李轶群)


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