徐和建：此次不平凡的抗疫历程必将载入北京史册

人民网北京7月11日电（董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，首都疫情防控形势持续向好，态势可防可控可预期，新发地批发市场聚集性疫情得到了有效控制，首都疫情防控任务依然繁重，必须保持清醒头脑，慎终如始，查漏补缺，继续抓实抓细疫情防控各项工作，彻底打赢疫情防控这场硬仗。

徐和建说，今天是7月11日，距离6月11日新发地批发市场聚集性疫情发生整整一个月，这一个月是北京全民抗疫的一个月，是追踪密接核酸筛查的一个月，是确诊病例全力救治的一个月。此次不平凡的抗疫历程，必将载入北京史册。

第一时间实施疫情防控。6月11日北京新增报告本地确诊病例，第一时间发现并拉响防疫警报，迅速进入战时状态，从严从快开展流调溯源，仅用22小时就锁定新发地批发市场为流调溯源的重点。第一时间果断关闭新发地市场，并派驻工作组对周边居民小区等场所实施封闭管理，加强疫情防控。

第一时间精准锁定高危人群，第一时间迅速找到所有密接者，并严格执行集中医学观察，精准有效开展疫情防控，坚持外防输入、内防扩散，争分夺秒精准开展排查、检测、流调、溯源等工作，不放过任何风险隐患，不给病毒传播以可乘之机，该确诊的按规定确诊，该集中医学观察的严格执行集中医学观察，该居家观察的严格进行居家观察，该封闭的严格封闭，该消杀的全部消杀，该筛查的全部筛查。