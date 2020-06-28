昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，从新发地批发市场发生聚集性疫情以来的病例分析、流调结果、传播轨迹来看，涉及的行业、场景、人员、途径、症状复杂多样，必须坚决果断地切断一切可能的病毒传播途径。要坚持预防为主，加快提升核酸检测能力、尽力扩大核酸检测范围，加强核酸检测的价格管理和引导，完善检测项目价格政策，做好医保支付工作。

徐和建表示，首都疫情形势严峻复杂，丝毫不能掉以轻心。从新发地批发市场发生聚集性疫情以来的病例分析、流调结果、传播轨迹来看，涉及的行业、场景、人员、途径、症状复杂多样，容不得丝毫掉以轻心、麻痹大意。任何一个人的掉以轻心、麻痹大意都可能引发新的问题；任何一个病毒污染的环境、病毒污染的物品都可能带来新的传播，必须坚决果断地切断一切可能的病毒传播途径。实践证明行之有效的封闭策略、隔离措施、救治办法、防疫要求等，都要继续严格执行。对于新冠肺炎疫情，还有许多未知因素需要不断探索，需要随时根据新情况、新问题，实事求是、科学合理地调整和完善首都疫情防控策略，需要树立不进则退、非进不可的信念，团结努力、共同保持疫情防控的向好态势。

要坚持预防为主，将加快提升核酸检测能力、尽力扩大核酸检测范围作为落实“四早”要求的重点举措。按照依法依规、分类指导、因地制宜的原则，做好对重点人群、重点行业的应检尽检工作，全力排查风险隐患。要加快落实提升检测能力所需的人员、设备和资金，压实属地、部门、单位和个人责任，完善工作机制，做到及早发现、精准防控。要加强核酸检测的价格管理和引导，支持实现“应检尽检、愿检尽检”，畅通试剂采购渠道，完善检测项目价格政策，做好医保支付工作。

市民要按照专业部门提供的防疫指引，始终坚持六项重点防控举措，坚持常戴口罩，保持社交距离，保持手卫生，配合做好健康监测，做好饮食卫生，做好日常清洁和消毒。（记者 李祺瑶 贾晓宏 牛伟坤）