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北京儿童医院院长：到医院就诊的孩子和家长需出示健康码

2020年05月16日16:17 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月16日电 （王国菁）16日，国务院联防联控机制就援鄂医疗工作和恢复正常诊疗秩序有关情况举行发布会。会上，国家儿童医学中心、北京儿童医院院长倪鑫表示，儿童的疾病一般起病比较急，病情变化较快。疫情发生以来，北京儿童医院始终一手防控，一手提供医疗服务。

在医院恢复正常诊疗过程中，进一步健全陪护和探视管理方面，倪鑫介绍了以下几方面内容：一是到北京儿童医院就诊的符合要求的孩子和家长需要到医院出示健康码，健康码显示无异常后，家长带着孩子会再进行体温监测，然后进入预诊分诊。在分诊过程中如果有流行病学史的发热孩子，医务人员会引导到发热门诊。如无以上问题，将在门急诊不同学科进行就诊。在就诊过程中，希望到儿童医院就诊的患者，陪护最多不要超过2个，同时在就诊过程中保持一米线的距离。

二是病房要加强疫情防控。需要住院的就诊儿童要进行核酸检测等相应检查，检查无异常时会收住院继续治疗。在入院治疗过程中，要进行严格的体温监测、病情观察等，按照严格陪住、谢绝探视的方式进行住院管理。在严格陪住方面，规定一个患者一位陪护。住院陪住固定一个人，住院前需做核酸检测等相应检查，建议，陪住期间尽量在医院，不要出去。

(责编：刘卿、孙博洋)


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