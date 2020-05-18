良好习惯需大家共同努力

碰到危难，人才会改变。因为新冠肺炎疫情，许多人戴起了口罩，懂得多洗手，在餐厅吃饭知道要公筷……这些卫生习惯的养成，不仅对自己有好处，更重要的也是对他人负责。

改变容易，坚持很难。防疫期间，因为对个人身体健康的担忧，一些良好卫生习惯大家会遵循和坚持。但是随着人们生活转入正常，将良好的习惯坚持下去才是最为重要的。很多良好习惯因疫情而生，不能因疫情防控形势好转而亡。

培养和坚持好习惯，是个人的事情，政府和社会也肩负着重要责任。国家、社会和个人共同努力，才能将那些有助于公共卫生和个人健康的好习惯坚持和传承下去。

国家立法以督促。很多人说，养成习惯是个人的事，用不着国家来管。这种想法是有偏颇的，一些习惯是个人习惯，国家无权干涉。但是还有一些习惯涉及公共卫生安全，比如推广实行分餐制、使用公筷公勺，流感时期佩戴口罩等，督促个人养成这些习惯就需要国家担负起相应角色。尤其是涉及公共卫生安全方面的立法应该加强，确保一些习惯得到强制执行，帮助大家养成良好的生活习惯。

社会要鼓励和推广。疫情防控中，基层联防联控效果有目共睹，也展示了中国社会的动员力。在疫情之后，这种动员力可以运用到推广良好卫生习惯中，比如在小区橱窗中宣传、组织志愿者进行宣传推广等，充分发挥群众智慧，让社会真正起到作用。还有许多公益社会组织，也可以纳入到推广计划中，发挥其专业特长，组织公益组织进社区、进学校等，开展系列活动，营造良好氛围，潜移默化地影响民众。

个人要有公德心，扭转坏习惯，坚持好习惯。师傅领进门，修行在个人。国家和社会发挥的是外部督导作用，真正去执行的还是我们每一个普通人。一个好习惯，受益的不只是自己。应当把养成良好生活习惯当做一件有培养公德心的事情，心里装着他人，才会在行为举止上多注意，逐渐养成良好生活习惯。此外，一些好的生活习惯可能会繁琐，坚持下来不容易，但事在人为，习惯成自然。时时刻刻提醒自己，用更大的耐心去坚持，好的生活习惯会让你受益终生。

养成良好生活习惯要从小抓起。从儿童时代就开始引导和帮助孩子们形成良好生活习惯，会比后期矫正、重新培养省事得多。因此，家庭和学校要承担起主体责任，帮助少年儿童早早培养和形成良好生活习惯。

疫情防控形势不断好转，生活秩序也在逐渐恢复正常。疫情终将过去，但公共卫生安全建设不会停歇，个人良好生活习惯的养成不会停下。国家、社会和个人各司其职、竭尽全力，公共卫生安全屏障就会扎得更牢，人们的健康安全就有更多保障。