广安门医院：建急诊急救中心设负压隔离病房

日前，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，中国中医科学院广安门医院党委书记王笑频介绍，新冠肺炎疫情发生后，医院最大限度地满足患者的就医需求，医务人员和就诊患者实现零感染。该院正着手建设2500平方米的急诊急救中心，内部设有负压隔离病房。新的急诊急救中心建成后，将升级医院急救水平，提高应对重大公共卫生事件能力。

疫情发生后，广安门医院严格实施病区封闭式管理，严把住院筛查关、审核关和管理关；实施手术等诊疗项目的事前讨论和多学科会诊制度，严控风险环节和部门；加强对重点岗位、重点部门、重点人员的督导检查，降低交叉感染风险。

为确保患者就诊不耽误，医院建立了急诊卒中、胸痛、手术等绿色通道，建立了急危重症患者核酸检测绿色通道，及时收治急性心脑血管疾病、恶性肿瘤、肾功能衰竭等重症患者，设立专门时段、专门区域为有指征但暂无核酸检测结果或处于中高风险地区的患者进行血液透析。为进一步提升急诊急救能力，医院正着手建设包括胸痛卒中治疗室、负压隔离病房等在内的2500平方米的急诊急救中心，建成后将升级医院急救水平，提高应对重大公共卫生事件能力。（记者 贾晓宏 孙乐琪）