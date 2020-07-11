阜外医院：急诊核酸检测3小时内出结果

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，中国医学科学院阜外医院副院长杨伟宪介绍，今年以来，医院急诊共接诊13253人次，急危重症患者抢救8867人次，抢救成功率99.5%；筛查发热患者2603例，实现了医务人员和就诊患者零感染。

阜外医院是一家心血管病专科医院，疫情发生前医院没有发热门诊。疫情发生后，经过充分研判疫情，医院仅用48个小时就在院区内建成了两个符合要求的发热患者筛查诊室，并投入使用。

为提高核酸样本检测能力，医院仅用不到一周时间就完成了实验诊断中心临床基因扩增检验实验室转型，核酸检测能力快速提升，由以前的每天最大检测量90例提升为每天检测2000例；在重庆核酸检测医疗队的帮助下，检测能力已提升至每天5000例。医院优先保障急诊急救的危重患者核酸检测需求，将急诊核酸检测结果出具时间压缩至3小时以内。此外，医院还充分利用信息集成平台，拓展互联网诊疗服务范围，开通线上疾病咨询、复诊开药、电子处方外延、药品快递到家服务，目前已有207名专家参与互联网诊疗工作。（记者 贾晓宏 李祺瑶）