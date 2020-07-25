北京10家研究型病房示范建设单位公布

北京协和医院等10家医院近日被确定为首批北京市研究型病房示范建设单位。据悉，这10家医院是经单位申请、同行评议、专家评审和公示之后正式确定的。

临床研究是医药健康产业创新发展的重要临床支撑，而研究型病房正是开展药物和医疗器械的临床试验、生物医学新技术的临床应用观察等临床研究的场所，可以推动医学创新进步，并最终走向临床应用，使患者得到更好救治。

首批北京市研究型病房示范建设单位为北京协和医院、北京大学第三医院、中国医学科学院肿瘤医院、北京大学第一医院、北京天坛医院、北京肿瘤医院、北京地坛医院、宣武医院、北京安定医院、北京友谊医院。

卫生健康部门要求，研究型病房示范建设单位要坚持首善标准，科学规划，精心组织，做好研究型病房示范建设工作。建设方案须报市卫生健康委批准后实施；要依规使用建设经费，确保专款专用，提高资金使用效益。市卫生健康委将对研究型病房示范建设进行动态管理和绩效考核，对进展顺利、示范作用明显的单位进行经验推广；对进展缓慢、不具有示范意义的单位将予以通报。（记者 贾晓宏）