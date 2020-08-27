中国中医科学院专家莅临北京京城皮肤医院参观指导

近日，中国中医科学院首席研究员、广安门医院原副院长朴炳奎，中国中医科学院研究员、原广安门医院皮肤性病科主任许铣教授等一行，在祥云医疗执行总裁祝希春、北京京城皮肤医院院长张毅、常务副院长潘红梅陪同下莅临北京京城皮肤医院参观指导。

在交流座谈会上，祥云医疗执行总裁祝希春代表领导班子感谢和欢迎专家在百忙之中莅临医院进行指导和交流，并详细介绍了祥云医疗的发展情况；北京京城皮肤医院常务副院长潘红梅、院长张毅向专家教授们讲述了医院的发展史和建设情况。

专家在听取了祥云医疗和医院的详细介绍后，充分肯定医院近年来取得的成绩，高度评价医院在文化建设、学科建设、人才培养、学术科研等方面取得的成绩。许铣教授表示，希望中国中医科学院广安门医院与京城皮肤医院在医教研等方面能展开合作，如成立工作室等，搭建一个临床与科研的交流平台，促进人才培养。

之后朴炳奎教授一行参观了医院及相关科室，对医院的专科门诊、专家会诊中心、病理影像中心、特色治疗区、祥云堂中医诊疗区、医疗美容中心、病房进行了实地参观交流。

参观过程中，专家和医院陪同人员来到病房看望并慰问了住院患者，鼓励他们坚定信心，积极配合治疗，争取早日康复。