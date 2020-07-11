孩子频繁眨眼清嗓 家长需警惕儿童抽动障碍

今年6岁的轩轩（化名），看上去跟别的小朋友没什么不同，但是近半年，妈妈发现轩轩总在不经意间频繁清嗓子、眨眼睛，去医院就诊后，医生诊断为“咽喉炎”“结膜炎”，经过治疗好转，但症状总是反复，最近一周轩轩清嗓、眨眼的症状越来越严重，偶尔还出现耸鼻子、扭脖、晃脑袋的情况，轩轩说这些奇怪的举止他自己也控制不住，妈妈觉得情况不那么简单，就带着轩轩去了北京中医药大学东方医院，经过王素梅教授的诊断和解释，这才知道原来轩轩不是突然养成了坏习惯，而是患上了一种叫做儿童抽动障碍的疾病，在王教授的中医药治疗下，不久后轩轩的症状就有了明显的好转。这是一种什么样的疾病呢，下面由王素梅教授来给大家进行讲解。

什么是抽动症？

儿童抽动障碍（TD），简称抽动症，是一种儿童和青少年时期发病，具有明显遗传倾向的神经发育障碍性疾病。大多在18岁之前发病，平均发病年龄约为6.4岁，男孩发病率约为女孩的3-4倍，部分患儿会在青春期自愈，未愈者症状会持续到成人。孩子常表现为不自主的、快速的、反复出现的、无目的的一个或多个部位肌肉的抽动；并且抽动频率和强度多变，可因为情绪紧张、焦虑、劳累、压力过大等不良情绪因素而导致症状加重，在精神放松时症状缓解。

常见的抽动症状主要包括：（1）运动性抽动，如眨眼、皱眉、耸鼻、张口噘嘴、咧嘴、点头、甩头、耸肩、扭脖、甩胳膊、踢腿、鼓肚子等；（2）发声性抽动，如清嗓、自言自语、怪叫连连、秽语等。部分抽动障碍患儿还可能共患其他疾病，如注意缺陷多动障碍（多动症）、焦虑症、强迫障碍、情绪障碍、学习障碍、睡眠障碍、自伤行为、遗尿、癫痫等。患儿不受控制的异常动作常引来他人的嘲笑、模仿等，使患儿产生自卑、抑郁、焦虑等心理问题，给患儿生活、学习、社交等带来诸多影响，十分不利于患儿健康成长，也给家庭增加许多负担。

应对抽动症 中医有办法

中医理论认为本病发病与先天因素、后天因素相关，多存在体质偏颇、情志失调、饮食不当、感受外邪或外伤因素的影响，导致脏腑功能失和、阴阳失调而发病；与肝的关系最为密切，且与肺、脾、心、肾等脏相关。中医治疗本病以口服中草药为主，同时可以辅助揿针、耳穴压丸、推拿等中医外治疗法；此外，还可以根据患儿病情配合心理行为治疗和感觉统合训练。

家长需要注意的是本病治疗周期较长，大多在一年至一年半，甚至更长时间。治疗过程中常有家长因担心药物副作用或看到症状缓解而擅自减药、停药，往往造成患儿病情反复，不仅延长了治疗时间，也增加了患儿痛苦和不必要的经济负担。 故王教授提醒患儿家长，在本病治疗过程中应严格遵守医嘱，在医生的指导下定期复诊，根据患儿病情调整治疗方案，逐渐减药，直至最终停药。中药治疗同时服用西药的患儿，家长勿随意停药，应在医生的指导下根据病情变化科学减量或停服西药，防止突然停药引起病情反跳。

加强日常调护 预防抽动症

王素梅教授临床治疗儿童抽动障碍多年，认为本病需 “治养结合”，药物治疗固然重要，日常调护也不可忽视。王教授提醒家长，小儿抽动症的发生和加重与多种因素有关，家长们在日常生活中加强各方面的调护，有助于预防抽动的加重和复发，可以从以下几个方面做起：

（1）心理调护

家长自身勿过于紧张焦虑，不要在患儿抽动时过于关注、指责甚至谩骂患儿；应优化教育方式，多理解患儿，对患儿态度温和，避免过多指责，尽可能营造温馨自主的家庭氛围，及时疏导患儿负面情绪，减轻其学习及生活压力，使患儿保持轻松愉快的情绪。

（2）饮食调护

抽动症患儿应饮食清淡，多吃富于营养且易于消化的食物，避免食用辛辣刺激类，及含添加剂的小食品，包括含有色素、香精、防腐剂、咖啡因、碳酸等各类食物；忌食无鳞鱼类（带鱼、黄鳝、泥鳅、海参、鱿鱼等），不要盲目忌食鱼、蛋、奶、肉类，遵医嘱即可。

（3）起居调护

生活作息规律，避免长时间（大于1小时/天）玩手机、电脑、看电视等电子产品；避免玩过山车等激烈刺激的游乐设施，避免观看激烈的比赛、恐怖片等易引起情绪剧烈波动的视频影像；谨防感冒诱发抽动或使抽动加重。

（4）运动调护

多鼓励并引导孩子参加各种有兴趣的、强度适中的游戏和活动，有助于振作精神、放松心情、增强体质、提高抗病能力、避免感冒等。