北京市疾控公开此次疫情中年龄最大与最小两例病例情况

人民网北京7月10日电（董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第147场新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，7月9日0时至24时，北京无新增报告确诊病例、疑似病例，连续4天无新增确诊病例报告。

下面介绍此次疫情中的两例特殊病例的情况：

病例1，女，86岁，为本次疫情中年龄最大的患者。因有高血压、输尿管结石等疾病，长期居家卧床，生活不能自理，由其女儿照顾，未与其他人接触过。患者女儿为6月18日的确诊病例，6月14日出现发热、咽部不适等症状后，自行服药，未就医，并带病照料其母亲，造成了病毒在家庭内的传播。

病例2，女，1岁7个月，为本次疫情中年龄最小的患者。患儿平日与父母和祖母同住，平时主要由其父亲照顾。患儿母亲为新发地市场个体经营者，其父亲带她到新发地市场给母亲送饭，期间未佩戴口罩。6月15日患儿出现轻微腹泻等症状，自服药物治疗，未报告，未及时就医，6月20日起患儿、其父母和祖母四人先后确诊。

以上这两个病例都是需要家人照顾,无独自生活能力。他们的发病过程再次提醒我们，做好个人防护既是对自己负责，也是对家人负责。家中有老人、孩子和长期卧床者的人员，疫情防控期间外出时，要戴好口罩、不聚集，外出回家后要先洗手、更衣，再接触家人，不将病毒带回家；不要带老人、孩子等抵抗力较弱的人员到农贸市场等人员密集、通风不良、卫生条件较差的场所。出现身体不适的家庭成员和护理人员，要做到早报告、早诊治，做好隔离和防护，切忌带病照顾家人，避免疫情在家庭中传播。

家庭是构成社会的最小单元，健康家庭是构成健康社会的基础。让我们继续坚守个人和家庭的防控责任，将疫情防控中的好习惯、好做法融入日常生活和工作，齐心协力、再接再厉，用实际行动巩固来之不易的大众防疫成果。