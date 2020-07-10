北京疾控通报两起聚集性疫情

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任刘晓峰通报了两起聚集性疫情情况。他提醒市民，加强疫情防控意识，做好个人防护，养成文明卫生的生活习惯，严格落实健康管理和单位防疫主体责任，是防止疫情传播的关键。

一起聚集性疫情中，病例1陆某某，某建筑集团在京项目的采购员，经常到新发地市场采购。6月12日陆某某下午自觉乏力，未服药。6月13日，陆某某根据单位关于到过新发地市场的人员进行自我隔离的要求，在宿舍隔离，自测体温37.3℃，于是前往门头沟区医院进行核酸检测，结果为阳性，6月14日被送往医院隔离治疗。当日，疾控中心对陆某某所在单位职工开展核酸检测和健康筛查，发现其宿舍同住人员病例2李某某核酸检测阳性，于是立即将李某某送往医院隔离治疗。李某某自述发病前14天未出京，否认到过新发地市场，否认有生牛羊肉、海鲜接触史，除在宿舍内未佩戴口罩外，出宿舍后均佩戴一次性口罩。4月中旬开始，病例2李某某一直与病例1陆某某同宿舍居住，6月12日晚才搬至其他宿舍。流调人员分析认为：本次聚集性疫情是采购员陆某某于新发地市场感染新型冠状病毒后造成二次传播，导致同宿舍李某某患病。

另一起聚集性疫情，6月17日至6月22日，大兴区黄村镇磁魏路1号某公司共有13名员工和3名员工家属诊断为确诊病例或无症状感染者。

首发病例中，病例1，女，49岁，为该公司车间员工。6月7日该病例曾与女儿共同前往新发地市场采购，6月13日出现发热伴咳嗽、咳痰等症状，自行前往大兴区人民医院就诊，6月16日核酸检测结果为阳性，6月17日确诊。病例2，女，39岁，为该公司车间员工，6月3日前往新发地市场采购，6月14日发病，核酸检测结果为阳性，6月15日确诊。

该公司13名确诊员工中，仅有上述这两名患者曾到过新发地市场，其余患者或与这两名患者在同一车间内工作，或与她们密切接触过。疾控人员在进行调查时发现，该公司工作车间内人员较密集，车间没有窗户、通风口少，各生产线和各部门人员共用进出通道、开水间、更衣室、卫生间等，此外，还有员工在更衣室等区域不戴口罩的情况。疫情发生后，该公司于6月15日停产。该公司的13名患者中，有两名患者又将病毒传染给家庭成员。流调人员分析判定：此次疫情为与新发地市场有关的综合性聚集性疫情。（记者 贾晓宏 孙乐琪）