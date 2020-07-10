每不足4人就有1人患病！关于高血压这些知识必须重视

过去，我们总认为高血压是老年病，年龄大了才会得，但现在，随着高血压越来越年轻化的患病趋势，临床上20岁左右的高血压患者也并不少见。在我国，18岁以上成人高血压（≥140/90mmHg）患病率为27.9%，也就是说每不足4个人就有1人患有高血压。因此，知晓自己的血压情况，了解高血压相关知识，对于自身健康管理意义重大。

家庭自测是知晓血压的最好方法

家庭血压监测不仅仅是高血压患者需要做的事情，我们每个人都应进行家庭血压监测，包括那些自认为血压尚处于正常范围的人。

“血压正常”者通过每年1～2次血压测量，可以发现血压问题，从而对可能出现的高血压进行及时的诊断和治疗，预防心脑血管并发症的发生。

引起高血压的原因有哪些?

高血压分为原发性高血压和继发性高血压，引起继发性高血压的原因是明确的其他疾病，比如慢性肾脏疾病、睡眠呼吸暂停综合征等。而占90%以上的原发性高血压是由很多因素共同参与形成的，包括遗传因素和环境因素。

一般父母都是高血压患者的人，患高血压的风险高于父母不是高血压患者的人。但相较遗传因素，环境因素对高血压的发生更重要。所谓的环境因素是指我们的生活环境和习惯，很多日常生活习惯都是高血压发生的危险因素，如高盐饮食、新鲜蔬果吃太少、精粮吃太多、粗粮吃得少、体重超标、腰围超标、饮酒、吸烟、体力活动不足、长期精神紧张、生活不规律、睡眠不足等。

高血压对心脏有哪些危害？

高血压损伤心脏主要通过两个途径：引起高血压性心脏病和冠心病。

高血压发生后，由于动脉内压力高，心脏为了把血射入周围动脉，承受的压力增大。如果不想方设法帮助心脏“减负”，心脏只能自己“强壮”起来，就像举重运动员的手臂比一般人粗壮一样，长期负重的心脏会变大变厚，同时超负荷的工作会使心脏逐渐疲劳，出现心力衰竭，这就是高血压性心脏病。

另外，高血压还是动脉粥样硬化的促进因素。长期处在高压血流冲刷下，血流对血管壁的猛烈冲击会损伤血管内膜，血管内皮损伤后，血液中的脂质更加容易沉积在血管壁内，促进动脉粥样硬化的发生和发展。当动脉粥样硬化发生在冠状动脉，导致其狭窄或阻塞，还会引发心绞痛、心肌梗死，严重者甚至猝死。

本文由中国医学科学院阜外医院主任医师王增武进行科学性把关。

中国医学科学院阜外医院供稿